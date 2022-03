Guerre en Ukraine : "Ça flambe", les agriculteurs mayennais inquiets face à la montée des prix des céréales

On commence déjà à voir les conséquences de la guerre en Ukraine ici en Mayenne. Le prix des matières premières augmentent et les agriculteurs sont les premiers touchés. À Villaines-la-Juhel, Sébastien Brehault a 70 vaches laitières et il est très préoccupé.

Sur son téléphone portable, Sébastien Brehault reçoit tous les jours les cotations en bourse des céréales, qu'il consulte, "comme un baromètre économique". Il est particulièrement attentif au cours des tourteaux de colza, un aliment qu'il donne à ses 70 vaches laitières dans son exploitation de Villaines-la-Juhel, dans le Nord-Mayenne. Depuis le début de la guerre en Ukraine il y a presque deux semaines, il s'inquiète de la hausse de ces coûts de production. "Ça flambe, ça flambe", répète-t-il en montrant sur l'écran le cours des tourteaux de colza. "En deux ou trois jours, ils prennent 22 euros la tonne, mais c'est parfois trois ou quatre fois dans la semaine."

Pour pallier cette augmentation de prix, l'éleveur essaie de faire des économies, en donnant un peu moins à manger à ses vaches, entre 10 et 15 %. "Aujourd'hui une remorque comme ça, on en avait un tiers de plus l'année dernière pour le même prix, dit-il. Je pense que ça choquerait tout un chacun si on avait un tiers de notre charriot de course en moins."

Sébastien Brehault a 70 vaches laitières à Villaines-la-Juhel. © Radio France - Selma Riche

"On se sent impuissant"

En plus de la hausse du prix de la nourriture des vaches, Sébastien Brehault est touché de plein fouet par la hausse des carburants. "J'ai regardé le cours du Le fuel pour nos tracteurs a augmenté d'environ 30 %. On a beau essayer d'avoir une conduite économe, d'optimiser partout mais ça devient très compliqué, on sent un peu impuissant à notre petite échelle et on se demande comment on peut maîtriser tout ça."

L'éleveur laitier fustige la spéculation des céréales et n'a aucune idée de ce à quoi pourrait ressembler les mois à venir. Il aimerait pour commencer une sécurité sur le prix du lait, qu'il vend aujourd'hui entre 40 et 42 centimes le litre. Il appelle aussi à des discussions entre les trois acteurs du secteurs, les producteurs, les transformateurs et la grande distribution. "Il faut absolument qu'on soit tous les trois autour d'une table et qu'on soit très concrets pour que chaque maillon puisse vivre de son métier et qu'on ne soit pas là non plus pour porter préjudice aux consommateurs."