Guerre en Ukraine, flambée des prix du gazole, grippe aviaire : les agriculteurs du Cher sont inquiets

Conséquences de la guerre en Ukraine, hausse des prix du pétrole et des matières premières, grippe aviaire... Les agriculteurs berrichons n'ont le moral en ce moment. On fait le point sur leurs inquiétudes actuelles.

"En ce moment, c'est beaucoup de questions, beaucoup de craintes pour les agriculteurs", explique Arnaud Lespagnol, le président de la FDSEA 18, invité de France Bleu Berry ce mardi 22 mars. Entre les répercussions de la guerre en Ukraine et l'inquiétude de voir le retour de la grippe aviaire, les agriculteurs n'ont pas franchement le moral. Réunis en assemblée générale ce lundi, les adhérents du syndicat agricole dans le département ont échangé sur les problématiques du moment.

"Dans un premier temps, ce qui nous concerne le plus, c'est au niveau des approvisionnements en gazole non-routier, où on a vu une flambée des prix et surtout une pénurie, indique Arnaud Lespagnol. La conséquence réelle, c'est l'augmentation des charges". Il précise que cela concerne le gazole, mais aussi les agriculteurs qui utilisent des frigos et consomment de l'électricité, ainsi que ceux qui ont des bâtiments avec du chauffage gaz, les bâtiments d'élevage par exemple. "Ce sont toutes ces charges qui doublent aujourd'hui en très peu de temps", poursuit-il.

"Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les agriculteurs du Cher ne sont pas concernés directement par les exports en Russie qu'ils n'en subissent pas les conséquences", estime le président de la FDSEA 18. Il prend l'exemple de l'arboriculture : "Prenons une grosse production arboricole de pommes en Pologne. Si son principal débouché, c'était la Russie et que les ponts sont coupés avec la Russie, du coup ses productions reviennent sur le marché européen et pèsent sur les prix de nos producteurs de pommes".