Guerre en Ukraine : l'industriel mayennais Lactalis met à l'arrêt une de ses trois usines dans le pays

Lactalis a mis à l'arrêt l'un de ses trois sites de production en Ukraine, une usine qui se situe à proximité des zones de combat dans le sud du pays, indique le leader mondial du lait ce lundi. Les deux autres sites tournent au ralenti, seulement quelques camions peuvent y accéder chaque jour, "l’activité sur nos sites de Shostka et Pavlograd est ralentie, ces sites ne recevant plus qu’1 à 3 camions de lait par jour. Notre site de Nikolaev est à l’arrêt aujourd'hui en raison des zones de combat à proximité", explique, dans un communiqué, le géant mayennais de l'agroalimentaire.

Par ailleurs, en raison de la pénurie de certains produits industriels nécessaires au fonctionnement de ses usines, le maintien des activités du groupe en Ukraine pourrait être compromis : "Les équipes réfléchissent aux meilleures solutions pour maintenir la production le plus longtemps possible. Nous avons pu procéder à quelques expéditions de produits dans les villes les plus épargnées afin de limiter la pénurie de nourriture pour les populations".

La direction de Lactalis précise qu'elle apportera toute l'aide nécessaire à ses employés "qui voudraient quitter le pays et et dans ce cas, organiser les meilleures conditions, hébergement et soutien financier si besoin". L'industriel mayennais assure également suivre la situation de ses sites et de ses collaborateurs en Russie.