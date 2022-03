Guerre en Ukraine : l'inquiétude des agriculteurs alsaciens

La guerre en Ukraine pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'agriculture en Alsace, pour les céréaliers. Notamment à cause des prix des engrais et de l'énergie qui s'envolent

L'inquiétude des agriculteurs alsaciens en pleine guerre en Ukraine. Le prix du blé explose à un record historique de 322 euros la tonne (lundi soir). Car l'Ukraine est l'un des plus gros producteurs mondiaux.

Ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour les céréaliers français et alsaciens. Mais ce n'est pas si simple. D'autres coûts explosent aussi dans le même temps. L'engrais notamment.

"La Russie et la Biélorussie exportent 40% des besoins mondiaux en chlorure de potasse. Donc moi qui utilise du sel de potasse, on a plus les mines en Alsace, alors j'achète ailleurs, sans doute en Russie. J'ai déjà acheté pour la campagne 2022, mais pour 2023 je suis inquiet" explique Fabien Metz, qui cultive 120 hectares de maïs, de soja et de blé à La Wantzenau, au nord de Strasbourg, en Alsace.

Hausse du carburant

"Je suis inquiet à cause d'une éventuelle pénurie, ou parce que le marché de l'offre et de la demande feront que les engrais seront plus chers en 2023. Alors qu'ils ont déjà fortement augmenté. L'engrais azoté a augmenté de 180% par rapport à l'an dernier. Les céréales ont compensé. Mais si les céréales baissent, l'engrais restera cher" poursuit l'exploitant.

Et il n'y a pas que cela. Le prix du gaz (la Russie fournit 20% du gaz utilisé en France) augmente également, pratiquement 100% en huit jours, alors qu'il est pourtant utilisé pour faire sécher les grains de maïs. "Je n'en consomme pas directement. Mais pour stocker le maïs livré à la coopérative, il faut sécher le grain. Et donc directement, le prix du gaz impacte le revenu et le coût des charges sur ma ferme" explique le céréalier.

Et puis il y a le carburant, qui fait rouler les tracteurs par exemple.

"Entre mars 2021 et mars 2022, cela a quasiment doublé le prix du carburant. Avec la crise en Ukraine, j'imagine que cela va encore augmenter" dit Fabien Metz.