Guerre en Ukraine : en Meurthe-et-Moselle, les agriculteurs face à la hausse du prix des engrais

Antoine Clavel élève plus d'une centaine de bovins et produit 500 hectares de céréales

C'est une des nombreuses conséquences de la guerre en Ukraine sur le sol lorrain. La hausse du prix du gaz naturel, qui fait augmenter à son tour le prix des engrais et notamment l'engrais azoté, déjà très haut depuis plusieurs semaines. En Meurthe-et-Moselle, où plus de 90% de la surface agricole est en production conventionnelle, les agriculteurs s'inquiètent.

"Les mille litres valait 200€ il y a un an, aujourd'hui ça en vaut 600€" explique Antoine Clavel, secrétaire général des jeunes agriculteurs de Meurthe-et-Moselle, une augmentation qui est le fruit "de l'augmentation des prix du gaz, du pétrole et de la situation internationale" selon l'agriculteur de Limey-Remenauville, près de Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle.

Alors que le gaz naturel, qui permet de fabriquer l'engrais azoté, a pris 10% supplémentaire ce lundi sur les marchés européens à cause du conflit en Ukraine, le prix des engrais ne risque pas de baisser dans l'immédiat. C'est en tout cas la crainte de l'agriculteur. Si les achats d'engrais pour la campagne d'épandage de 2022 sont déjà effectués, c'est pour celle de l'an prochain que l'inquiétude est grande : "on commence à anticiper nos achats d'engrais, notre peur c'est que les prix des céréales diminuent mais pas ceux des engrais".

Alors dans son exploitation, Antoine Clavel s'adapte comme il le peut : "ces matières premières sont déjà très chères, on fait déjà attention mais là encore plus. On calcul la juste dose pour un hectare pour ne rien mettre de trop et économiser au maximum."