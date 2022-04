Guerre en Ukraine : la filière d'engrais du Poitou touchée de plein fouet par la crise du gaz

L'explosion des prix du gaz, nécessaire à la fabrication des fertilisants azotés, affecte les entreprises poitevines de fabrication et de distribution d'engrais. La demande est en baisse, et l'approvisionnement devient de plus en plus compliqué.

eDes prix de vente multipliés par trois ou quatre : c'est l'inflation galopante à laquelle est soumise la filière de l'engrais dans la Vienne et les Deux-Sèvres depuis plusieurs semaines. Si le phénomène est perceptible depuis quelques mois, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a exacerbé cette hausse des prix. Les fabricants d'engrais sont en effet très dépendants du gaz, utilisé dans la production de nombreux fertilisants azotés. C'est le cas de ceux distribués par la société Amaltis, grossiste en engrais installé notamment à Parthenay (Deux-Sèvres). La tonne d'engrais, vendue 380 euros l'an dernier, en vaut aujourd'hui plus de 1400. "On n'a pas le choix, on est obligé de répercuter ces coûts sur notre prix de vente", justifie le président de la société, Gilles Duquesnois.

Toute la filière touchée

Si le robinet du gaz russe venait à être coupé, les effets s'en feraient immédiatement sentir selon lui. "On aurait encore plus de mal à trouver de l'azote à un bon prix. La Russie et l'Ukraine sont de grands producteurs de matières premières pour les fertilisants, sans ces filières on doit se tourner vers d'autres pays, et acheter plus cher." Si la pénurie ne menace pas dans l'immédiat, les industriels n'ont pas d'alternative pour faire baisser les prix. "La flambée sur le marché est déjà mondiale", constate Gilles Duquesnois.

Face à cette hausse vertigineuse, les agriculteurs achètent de moins en moins d'engrais azotés, et certains se tournent vers les fertilisants organiques, comme les effluents d'élevage. Problème, c'est la matière première dont dépend l'entreprise Violleau pour fabriquer ses engrais organiques à destination de l'agriculture conventionnelle et biologique. "Jusqu'ici, on n'avait aucun mal à en trouver. Mais la menace d'une pénurie de gaz engendre un renchérissement des engrais de synthèse utilisés par les agriculteurs, qui se tournent pour certains vers ces engrais organiques. Ils coûtent donc de plus en plus cher, et sont de plus en plus difficiles à trouver".

C'est donc l'ensemble de la filière d'engrais qui est touchée, par ricochets, par cette crise du gaz. Un autre facteur pourrait accroître l'inflation : le ralentissement de l'exportation d'engrais par la Russie, un des plus gros producteurs de fertilisants, suite aux sanctions européennes qui entraînent une perturbation des filières logistiques.