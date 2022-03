Guerre en Ukraine : le patron de la FDSEA dans la Loire inquiet face à la hausse du prix du blé

L'offensive russe en Ukraine a des conséquences économiques jusqu'en France, sur l'agriculture française. France Bleu Saint-Etienne Loire fait le point avec le président de la FDSEA dans la Loire, Gérard Gallot. Il était notre invité le 1er mars.

Le 1er mars marque une sixième journée de conflit en Ukraine. Au-delà du drame humain, ce conflit a aussi des conséquences économiques, et surtout sur l'agriculture française. Pour en parler, Gérard Gallot, le président de la FDSEA, la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricole de la Loire était l'invité de France Bleu Saint-Etienne Loire le 1er mars.

Ce conflit entre la Russie et l'Ukraine a fait flamber les cours mondiaux des céréales puisque l'Ukraine est en quelque sorte le grenier à blé de l'Europe et du coup, la tonne de blé tendre par exemple grimpe à 320 euros. "Le risque pour les agriculteurs, c'est la hausse des charges dans nos exploitations qui aura des conséquences sur l'achat des aliments pour nourrir nos animaux. On peut aussi craindre une baisse de certaines productions liées aux sanctions", estime Gérard Gallot.

Les négociations entre distributeurs et fournisseurs sur le point de se terminer

Le président de la FDSEA de la Loire est aussi revenu sur les négociations en cours entre les enseignes de la grande distribution et leurs fournisseurs pour s'accorder sur le prix des produits en rayon. Elles se terminent à 23h59 le 1er mars. Ce sont des discussions compliquées, notamment parce qu'il faut prendre en compte la loi Egalim 2. Elle garantit aux agriculteurs que le prix des matières premières ne sera pas négociable.

"Cette loi est totalement essentielle. Je ne sais pas si elle complique les négociations, sûrement. Aujourd'hui, il faut que cette loi s'applique. Il y a nécessité pour l'agriculture dans cette période de hausse de charges, qui vont au-delà du conflit de l'Ukraine. Avec l'après-covid, on est en train de vivre une hausse des charges un peu partout. Il faut qu'on soit en capacité de dégager des revenus dans nos exploitations", explique-t-il.

Il faut acheter français

Depuis ce 1er mars, les restaurants, les cantines doivent indiquer l'origine des volailles, des porcs, des moutons. C'est une bonne nouvelle pour l'agriculture française selon Gérard Gallot. "Je crois que notre agriculture est la plus vertueuse au monde. C'est un choix sociétal qui est fait par nos consommateurs. Il faut acheter français et et pour qu'ils puissent acheter français, il faut connaître la provenance de nos produits", justifie le patron de la FDSEA dans la Loire.