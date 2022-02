Guerre en Ukraine : les agriculteurs sarthois craignent de lourdes conséquences économiques

La guerre en Ukraine risque d'avoir un impact sur l'activité des agriculteurs français et sarthois. C'est ce que craint le président de la Chambre d'agriculture de la Sarthe alors que les prix de l'énergie, des matières premières et de l'alimentation animale ont déjà fortement augmenté.

"Il est évident que cette guerre contre l'Ukraine, un des greniers à blé de l'Europe, aura des conséquences". Olivier Lebert ne se fait guère d'illusion. Le président de la Chambre d'agriculture de la Sarthe redoute une flambée des prix des matières premières, de l'alimentation animale et de l'énergie, après l'invasion russe en Ukraine. Les cours du blé et du pétrole atteignent des records depuis le début du conflit dans un contexte déjà de forte inflation.

"Si on prend le prix de l'énergie par exemple sur une exploitation moyenne. On a déjà prévu sur l'année qui arrive, une hausse de 30 à 40 %", explique Olivier Lebert qui est aussi éleveur de vaches laitières en bio à Villaines-sous-Lucé. "Chez moi, cela représente une augmentation d'environ 5.000 euros sur facture annuelle de 12.000 euros". Sachant que 40 % du gaz européen est importé de Russie, on peut craindre une explosion des coûts. "Le prix du blé continue de flamber. Il dépasse les 340 la tonne ce matin; Il avoisinait les 300 euros il y a quelques jours".

C'est au moins une bonne nouvelle pour les céréaliers ? "Même pas car les ventes de blés sont faites, les prix sont négociés à l'avance. C'est un très mauvais signe pour l'élevage qui utilise beaucoup de céréales. Et je crois que c'est aussi très inquiétant pour tous les consommateurs parce que le blé rentre dans un maximum de produits". Comme la baguette de pain par exemple. Mauvaise nouvelle aussi pour les restaurateurs et les cantines qui vont acheter plus cher leurs aliments. Il y aura forcément une répercussion des coûts dans l'assiette.

L'épineuse question de la répercussion des coûts

Le conflit en Ukraine intervient en pleine période d'inflation à cause notamment de la crise sanitaire. Depuis plusieurs mois, les agriculteurs se battent pour que leurs coûts de production soient pris en compte par les transformateurs et la grande distribution. C'est l'enjeu des négociations tendues actuellement entre les acteurs de la filière pour fixer les prix d'achat à l'année.

La loi Egalim 2 oblige notamment les transformateurs et les distributeurs à tenir compte de cette hausse des coûts de production. "Mais avec cette inflation qui va s'amplifier, c'est quasi impossible de prévoir les prix d'une semaine à l'autre. Et pourtant, il est urgent de mettre en place cette loi. On ne devrait plus avoir à discuter cette augmentation des prix des matières premières qui devient inéluctable pour la survie de nos exploitations".

Olivier Lebert, éleveur de vaches laitières et président de la Chambre d'agriculture de la Sarthe © Radio France - yann lastennet

Un tiers des agriculteurs sarthois a plus de 55 ans

La Sarthe compte 3.600 exploitations. Un tiers des agriculteurs a plus de 55 ans et la moitié plus de 50 ans. La question du renouvellement se pose à court terme. "On doit motiver les jeunes à venir reprendre ces exploitations. Qu'est ce qu'on met comme chiffre aujourd'hui dans une étude économique ? Qui doit tenir 10 ans pour des emprunts qu'on va faire en banque de 12 à 15 ans ?", se désole Olivier Lebert. "On a aujourd'hui des agriculteurs qui arrêtent l'élevage par découragement, par le fait que ce soit un travail très prenant et qui ne soit pas suffisamment rémunérateur à long terme. Et en même temps, on doit, nous, convaincre des jeunes de reprendre l'exploitation pour maintenir la production sarthoise, pour alimenter les filières de qualité que vous connaissez tous".

Le Salon de l'agriculture comme une bulle d'oxygène

Annulé l'an passé à cause de la crise sanitaire, le Salon de l'Agriculture ouvre ce samedi Porte de Versailles à Paris. Pour Olivier Lebert, c'est un vrai bonheur de retrouver ce rendez-vous très populaire et qui dégage une bonne image des paysans. "Ce rendez-vous est extraordinaire pour nous, même si on reste sur nos fermes. Tout le monde n'est pas concerné par le Salon de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est 19 éleveurs sarthois qui vont nous représenter. Mais il n'empêche que c'est aussi une période où, vous voyez, vous m'inviter pour parler du salon. Tous les jours, il y a un nouveau reportage qui montre les qualités de l'agriculture française. C'est un bon moment. J'avoue que j'adore cette semaine".

Une édition forcément particulière à six semaines de l'élection présidentielle. Une étape quasi incontournable pour les candidats. L'occasion aussi pour les agriculteurs de les interpeller. Pour Olivier Lebert, la priorité des priorités, c'est la souveraineté alimentaire de la France. "On en parle depuis deux ans avec la crise sanitaire. Il fait qu'on arrête les débats un peu stériles et qu'on remette l'enjeu de cette stratégie alimentaire en France comme une priorité. Ça n'efface pas tous les enjeux environnementaux qu'on a à relever. Ça n'empêche pas toutes les demandes sociétales. Ce que j'attends des candidats, c'est qu'ils soient fermes sur le côté stratégique, en particulier en période de guerre. Ça fait des années qu'on vous suggère de manger français et on a tout ce qu'il faut pour le faire comme il faut".

