Guide Michelin : 12 étoiles pour la Vendée et la Loire-Atlantique

Nantes, France

Les deux départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée totalisent à eux seuls 12 étoiles au guide Michelin ! C'est une de plus que l'année dernière. Le célèbre guide a dévoilé son palmarès lundi 21 janvier. En revanche, chez nous, on ne compte plus que 3 chefs deux étoiles, sur quatre l'année dernière, et 9 chefs à une étoile. On compte cinq étoilés en Loire-Atlantique et sept en Vendée.

Le Nantais Ludovic Pouzelgues entre dans le palmarès

Parmi les 68 nouveaux arrivants, le chef Nantais Ludovic Pouzelgues, qui officie au restaurant Lulu Rouget à Nantes, obtient sa première étoile. Né à Nantes, il se forme dans un lycée hôtelier classique à Noirmoutier, puis démarre au château de Noirieux près d’Angers avant de rejoindre le restaurant nantais l’Atlantide, sous l’égide de Jean-Yves Guého. Il intègre ensuite la Maison Troisgros à Roanne avant d'ouvrir son propre établissement, Lulu Rouget, en avril 2012. Il propose une cuisine du marché précise et inventive. Ses bords de tarte feuilletée, ici aux écrevisses du lac, chanterelles et nuage Nantua, font partie de ses plats signature.

Plus que trois restaurants deux étoiles, un en Vendée et deux en Loire-Atlantique

Si Mathieu Guibert, au Anne-de-Bretagne à La-Plaine-sur-Mer, Laurent Saudeau, au manoir de la Boulaie, à Haute-Goulaine pour la Loire-Atlantique et Alexandre Couillon à La Marine sur l'île de Noirmoutier pour la Vendée gardent leurs deux étoiles, Thierry Drapeau, à la Chabotterie à Saint-Sulpice-le-Verdon, n'en a plus qu'une seule.

Statu quo pour les une étoile

Tous les chefs qui avaient reçu une étoile la conservent. En Vendée, Anthony Lumet (le Pousse-Pied à la Tranche-sur-Mer), Xavier Giraudet (La Robe à Montaigu) et Nicolas Coutand (Les Genêts à Brem-sur-Mer), conservent leurs étoiles acquises il y a deux ans. Pas de changement non plus pour Sébastien Bonavita (Le Cayola au Chateau-d'Olonne) et Jean-Marc Pérochon à Brétignolles-sur-Mer. Pour la Loire-Atlantique, Jean-Yves Guého (L'Atlantide à Nantes) et Éric Guérin (La Mare aux oiseaux à Saint-Joachim) conservent également leurs étoiles.