Guillaume Canet remet un chèque de 135.000 euros à une association qui aide les agriculteurs en difficulté

Le comédien Guillaume Canet et le réalisateur Édouard Bergeon ont remis un chèque de 135.000 euros à l'association Solidarité Paysans qui vient en aide aux agriculteurs en difficulté.

C'est le résultat d'une journée solidaire organisée en septembre 2019 (1 euro reversé par entrée) à l'occasion de la sortie de "Au nom de la terre", un film tourné en Mayenne qui raconte la détresse d'un agriculteur face à une accumulation de dettes. Une histoire que vivent malheureusement de nombreux exploitants agricoles.

Solidarité Paysans apporte aux agricultrices et agriculteurs dans le besoin un soutien administratif psychologique et juridique : "cette association fait un travail extraordinaire. Nous avons réussi à ce que l’association soit enfin reconnue comme intérêt général et c’est pour nous une grande victoire ! Un immense merci à vous toutes et tous car c’est évidemment et surtout grâce à vous !!!" explique, sur Facebook, Guillaume Canet, très impliqué dans cette cause qui lui tient à coeur.