Depuis deux ans, Guillaume Redon filme son quotidien d'éleveur de brebis à Saugues, en Haute-Loire. Sa chaîne Youtube dépasse aujourd'hui les 50 000 abonnés et l'agriculteur a pu constater sa notoriété dans les allées du Sommet de l'élevage.

Guillaume, éleveur et youtubeur star depuis Saugues, en Haute-Loire

Guillaume Redon est agriculteur à Saugues, en Haute-Loire, mais pour ses fans qui l'arrêtent dans les allées du Sommet de l'élevage, il est "Guillaume, éleveur de brebis", youtubeur aux plus de 50 000 abonnés qui depuis deux ans, partage en vidéo le quotidien de sa ferme.

"Je voulais montrer mon métier, mon quotidien parce qu'on voyait bien ce phénomène d'agri-bashing qui prenait de l'ampleur, je me suis dit, il faut que je montre ce que je fais." Travaux de champs, bricolage et réparation de machines, agnelages, Guillaume met en avant les difficultés de son élevage situé en altitude et aux parcelles éparpillées. L'éleveur montre tout, les bons moments, comme les mauvais.

L'idée pour lui c'est aussi de "montrer mon métier pour essayer de rapprocher le consommateur du producteur et via les réseaux sociaux, aujourd'hui c'est assez facile".

Tout a commencé avec une caméra, aujourd'hui Guillaume en a plusieurs, ainsi qu'un drône pour filmer au mieux ses paysages de montagne. Copier

Et pour communiquer sa passion, Guillaume Redon ne compte pas ses heures. "Je fais le montage des vidéos la nuit, après le boulot ou très tôt le matin, pour ne pas que ça empiète sur le travail de la ferme. Une vidéo montée de 25 minutes, c'est trois heures de boulot." Mais quel plaisir pour lui d'avoir le retour et les encouragements de sa communauté, au point qu'il propose aujourd'hui une petite boutique en ligne avec vêtements ou mug siglés du logo "Guillaume éleveur de brebis".

Pour autant, le youtubeur assure que son métier reste agriculteur, "il n'y a pas de but économique, je veux rester droit dans mes bottes, dans mon métier d'éleveur, et pas faire de la fausse communication. Tout ce que je dis, c'est vrai !"