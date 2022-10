Halloween : une fête en demi-teinte pour les courges produites dans le Vaucluse

La citrouille est toujours la reine d'Halloween. Dans le Vaucluse, elle est même de plus en plus recherchée par les consommateurs pour la creuser et en faire une décoration devant les maisons. "Ça prend de l'ampleur. On voit arriver des familles entières avec des enfants pour récupérer des courges pour Halloween", raconte Marcel Serre, producteur et revendeur de courges à Petit-Palais à l'Isle-sur-la-Sorgue. Il constate donc un net pic de consommation la semaine qui précède cette fête américaine. Mais cette année, ce sursaut ne saurait masquer une réalité bien plus contrastée pour la filière de la courge en Vaucluse.

Une mauvaise récolte

Les très fortes chaleurs de cet été n'ont pas été sans conséquences sur la production de courges. À l'Isle-sur-la-Sorgue, René Bézert a vu sa récolte baisser de 40 % par rapport à l'année dernière (qui était plutôt très bonne). À 2 km de là, Marcel Serre estime les pertes à 50%. Les courges musquées de Provence, les butternuts et les potimarrons aiment plutôt la chaleur, mais les températures de cet été ont été trop extrêmes. "On s'est aperçu qu'il faisait trop brûlant et il a fallu humecter l'air pour le rafraîchir autour des courges. Mais matériellement, on n'a pas pu mettre de l'aspersion sur toutes les parcelles et certaines n'ont pas pu être sauvées." À cause de ces fortes chaleurs, les courges sont aussi moins grosses et donc moins lourdes.

Une demande plus faible

Mais cette mauvaise conjoncture ne s'arrête pas à la récolte. La météo continue d'être estivale même en ce mois d'octobre et n'encourage pas les consommateurs à manger de la courge, considérée habituellement comme un plat d'automne et d'hiver, cuisiné plutôt en soupe, ou du moins en plat chaud. "Là actuellement, on a une grosse demande parce que c'est Halloween, mais je m'attends à ce que dans le mois de novembre il y ait une chute énorme si les températures continuent à être aussi hautes. En ce moment, on a plutôt envie de manger de la salade et des tomates", observe Marcel Serre. "Il faut patienter, et voir si l'hiver arrive pour relancer les ventes", ajoute René Bézert, qui dénonce par ailleurs une concurrence féroce sur les prix menée par les pays d'Europe du Sud, notamment du Portugal.