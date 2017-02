Hanvec : Izella, la bretonne Pie-Noire et son veau seront au salon de l'agriculture

Le salon de l'agriculture commence samedi à Paris, et dans les exploitations bretonnes, l'heure est aux derniers préparatifs avant le départ des animaux pour Paris. Deux vaches et un veau font le voyage depuis le domaine de Menez-Meur, à Hanvec (29), et parmi elles, des Pie-Noires !

A Hanvec, au domaine de Menez-Meur, dans le parc d'Armorique, c'était la dernière journée hier pour venir voir les 3 vaches qui participent au salon de l'Agriculture. Et la star, c'était bien sûr Izella et son veau de presque trois mois, Noz. Ce sont des Pies-Noires, tout comme Fine, l'égérie de ce 54ème salon de l'agriculture.

Une race emblématique de la Bretagne qui a failli disparaître

"C'est la plus ancienne race bretonne" explique Christian, éleveur au domaine de Menez-Meur. "C'est la plus emblématique de nos campagnes, bien adaptée avec sa petite taille". Pourtant, elle a bien failli disparaître dans les années 1970. il reste aujourd'hui environ 400 femelles.

Un toilettage en bonne et dûe forme

Avant de partir pour le salon de l'agriculture, les vaches et le veau ont eu le droit à un traitement de faveur : un toilettage au produit vaisselle, pour que ça brille, et au jet d'eau. "Dans un premier temps ça les chatouille un peu, , admet Christian, mais ensuite elles y prennent goût".

"C'est pas tous les jours qu'on voit une vache se faire nettoyer. je ne pensais pas que ça existait!" s'exclame Florient. il est venu avec son frère et sa grand-mère admirer Izella et Noz.

Plus de 20 heures de trajet jusqu'à Paris

Il faut dire que les vaches ont bien besoin d'être chouchoutées, avant le long trajet qui les attend. Parties à 2h ce jeudi matin, elles n'arriveront à paris que vers 11h ce soir. Elles auront ensuite toute une journée pour s'acclimater, avant l'arrivée des premiers visiteurs samedi matin. Entre 620 000 et 650 000 personnes sont attendues au salon de l'agriculture jusqu'au 5 mars.