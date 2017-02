Hargneuse : prête pour le Concours Général de la race Montbéliarde au Salon de l'Agriculture de Paris

Le Salon de l'Agriculture de Paris a ouvert ses portes samedi matin. Et parmi les représentantes de la race Montbéliarde, il y a Hargneuse. Elle vient du GAEC Folie, à Autechaux-Roide au sud de Montbéliard dans le Doubs.

Le Salon International de l'Agriculture a ouvert samedi matin et les bêtes étaient déjà prêtes pour les accueillir. Comme Hargneuse. Ne vous fiez pas à son nom, elle est paisible et c'est une gagnante. La Montbéliarde a décroché un podium à la foire comtoise et sacrée meilleure mamelle espoir puis super mamelle en deux ans.

Une première pour la ferme

Elle se repose au hall 1. Avec les cochons et les moutons. Et sur sa paille, elle attend d'être bichonnée. Parce qu'Hargneuse fait partie des 12 sélectionnées du Doubs pour représenter la race dimanche 26 février.

Les Montbéliardes au Salon de l'Agriculture de Paris - Fany Boucaud

Et son propritaire, Samuel Devillairs, est bien décidé à gagner : "C'est un grand moment pour elle comme pour moi. C'est la première fois que je viens à Paris et c'est vraiment grandiose!". Et il n'est pas le seul à trouver que la Montbéliarde est une belle vache!

"On est très heureux et très content. C'est vraiment un privilège d'être ici" Samuel Devillairs

Cette belle vache marron et blanche a 4 ans et a déjà produit plus de 8.000 litres de lait en 300 jours. Et devant les stabulations, certains visiteurs s'émerveillent face à Hargneuse. Comme Claudine qui vient du Havre et félicite les éleveurs parce que leurs vaches sont vraiment bien plus propres que celle qui sont dans le champs derrière chez elle!

Bichonner la bête

Et il faudra justement qu'elle soit belle pour le Concours Générale Agricole de la race Montbéliarde. En plus de bien gérer la traite pour des mamelles bien remplies lors du passage devant le public, il faut aussi doucher la vache. "Mais pas que" explique Samuel Devillairs "il faut ensuite lui appliquer avec un chiffon, de l'huile de lin sur le poil pour le faire briller et mettre du gel sur les mamelles".

La race Montbéliarde bien représentée cette année - Fany Boucaud

"Je vais peut-être lui mettre des paillettes sur les mamelles pour les rendre encore plus belles pour le jury. Parce que c'est ça son atout à Hargneuse : elle a de très belles mamelles" Samuel Devillairs

Hargneuse et son propriétaire sont donc prêts à représenter la race Montbéliarde !