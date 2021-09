Haut-Rhin : les habitants de Thannenkirch cherchent un paysan pour reconquérir des terres agricoles

Alors que la forêt gagne de plus en plus de terrain, dans le village de montagne, les habitants de Thannenkirch (Haut-Rhin) sont à la recherche d'un paysan pour reconquérir des terres agricoles. Le profil : un éleveur de moutons ou de chèvres en bio, pour s'installer sur une vingtaine d'hectares.

Actuellement, il y a un seul agriculteur sur 100 hectares, l'idée serait de laisser au candidat retenu une vingtaine d'hectares en location , pour qu'il puisse y installer en bio des chèvres et des moutons, pour que les prairies reprennent leur place. L'activité principale sera le pâturage.

Mobilisation d'une dizaine d'habitants depuis 5 ans

Les candidatures sont à déposer jusqu'au 31 octobre. Un projet soutenu par l'association Terre de Liens, dont l'objectif est de préserver les terres agricoles.Une réunion sur le sujet est prévue le 25 septembre à 17 heures dans le village.

Une dizaine d'habitants de la commune se mobilisent depuis cinq ans pour ce projet. "Pour entretenir le paysage , redynnamiser les terrains et préserver la biodiversité, la meilleure solution, c'est d'accueillir un paysan. Car le paysan, c'est celui qui fait le paysage," argumente Frédéric Liennard, habitant de Thannenkirch depuis 13 ans.

Les arbres et la forêt deviennent de plus en plus présents sur la commune © Radio France - Guillaume Chhum

"Les arbres arrivent maintenant dans les jardins-potagers et avant les arbres, ce sont quand même les taillis, les buissons qui sont totalement improductifs. Il nous faut de la biodiversité," poursuit Jean-Marie Stoeckel, habitant très mobilisé aussi sur le dossier.

Un éleveur attendu avec impatience

L'éleveur devrait-être choisi après la consultation de toutes les candidatures. Il y aura ensuite une grande concertation locale, pour une installation prévue dans le courant de l'année 2022.