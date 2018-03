La belle histoire continue pour Haude, qui participait pour la cinquième fois au salon de l'agriculture. La vache limousine du GAEC Lasternas à Saint Cyr les Champagnes a remporté le premier prix dans la catégorie des vaches suitées de plus de 4 ans, avec sa fille Nina

Saint-Cyr-les-Champagnes, France

Elle avait déjà deux premiers prix à son actif. La vache limousine Haude, propriété d'Olivier Lasternas, éleveur basé à Saint Cyr les Champagnes en Dordogne, a remporté encore une fois le concours général agricole dans sa catégorie, au salon de l'agriculture 2018 à Paris.

Cette fois, l'animal de six ans participait sur le grand ring à la compétition dans la catégorie vaches suitées de plus de 4 ans et 8 mois, avec sa fille Nina.

Olivier Lasternas était arrivé au salon mardi soir. Rejoignant les autres limousines venues des quatre coins de la France.

Olivier Lasternas avec Lola, la génisse pleine qui a terminé sixième © Radio France - Antoine Balandra

Et déjà, il expliquait l'importance d'être au salon de l'agriculture pour lui.

"Etre au salon, c'est une vraie reconnaissance, il faut imaginer qu'il y a plus d'un million de vaches limousines en France, et être ici, cela signifie que l'on a déjà une bête dans les 40 meilleures" expliquait-il

Car cent-soixante bêtes se sont présentées aux présélections au Concours général agricole, pour quarante places en race limousine. "Un prix au salon, c'est aussi la côte de l'élevage qui augmente" détaillait Olivier Lasternas.

Et Haude a donc finalement décroché le trophée.

Après le concours, Olivier Lasternas était évidemment aux anges.

Lola, la génisse pleine, a terminé 6e de sa série © Radio France - Harry Sagot

L'autre vache mise en compétition par l'éleveur, Lola, qui avait pris part au concours des génisses pleines de moins de 32 mois a terminé sixième de sa section.

Rappelons par ailleurs que Judelle des Clédières, la prim'holstein de Samuel Fontanaud (installé à Saint Barthélémy de Bussière) en compétition lundi au salon de l'agriculture dans la catégorie deuxième lactation, a terminé 8e sur 13 de sa section.