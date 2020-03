Hausse des achats dûe au coronavirus : le ministère de l'Agriculture veut empêcher les ruptures

Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation a réuni les producteurs, les industriels et les distributeurs ce mardi à Paris, pour sécuriser la production et l'approvisionnement des magasins.

"Producteurs, industriels et distributeurs sont en ordre de marche" se satisfait le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation dans un communiqué pour éviter les ruptures dans les rayons. Mise au point alors que depuis deux semaines, il constate une hausse des achats qui devrait se poursuivre, puisqu'il faut bien nourrir les enfants le midi lorsque les écoles et donc leurs cantines sont fermées... et que visiblement, les restaurants sont aussi moins fréquentés.

Des "plans de continuation" contre les ruptures et les absences

Les producteurs, industriels et distributeurs "travaillent à des plans de continuation de fabrication et d’approvisionnement, quel que soit le nombre de salariés qui peuvent être momentanément absents dans leurs entreprises et magasins". Tout en attendant "de l’État et de l’Union Européenne les mesures indispensables à une bonne fluidité des transports routiers."

Le ministre leur a déclaré que "des mesures pourraient être prises par les préfets afin de sécuriser la totalité de la chaîne alimentaire, en particulier sur l’ouverture des entrepôts et des magasins." Il rappelle aussi que l'État peut accompagner les entreprises mises en difficulté par le virus.