Hausse des carburants : les agriculteurs de la Loire tirent la sonnette d'alarme

Les agriculteurs de la Loire sont aussi impactés par le conflit en Ukraine. Le prix du GNR (gazole non routier qui sert pour les tracteurs par exemple, NDLR), a explosé. Il est passé de 850euros/m³ en décembre à 1.900 euros/m³ ces derniers jours, soit près de 2 euros le litre. Une dizaine d'agriculteurs s'est donc réunie ce mardi dans une station service à Montrond-les-Bains à l'appel de la coordination rurale de la Loire (2e syndicat agricole français) pour lancer un cri d'alarme.

Le prix du gazole a doublé en 4 mois

Devant la pompe, le constat est amer pour Alain Pioteyry, président de la coordination rurale de la Loire. "Ce matin le prix du GNR, c'est 1.97 le litre. Et un tracteur comme ça, c'est minimum 350L par jour." Et pour adoucir une adition qui se fait de plus en plus salée, le syndicat agricole demande à l'Etat de bloquer le prix de ce carburant à 1 euro le litre.

La culture du maïs frappée par la hausse du gaz

Car il n'y a pas que le gazole qui augmente, il y a aussi le gaz. Un gaz dont se sert Gilles pour sécher ses grains de maïs à l'automne, après la récolte. "La plupart des séchoirs fonctionnent au gaz. On sait pas ce que ça va nous couter, est-ce qu'il y en aura assez pour sécher le maïs. On est _en pleine incertitude_." Certains pourraient donc arrêter le maïs, de plus en plus cher à produire avec un prix de vente qui ne suit pas, pour passer au tournesol. C'est le cas, Marc-Antoine, céréalier près de Montrond-les-Bains, qui a convertit 10 hectares prévu en maïs pour du tournesol. Mais difficile de se projeter, "on sait pas du tout si les prix de vente vont rester à ce niveau ou si ils vont s'effondrer."

Et ça ne risque pas d'aller en s'arrangeant. "EDF parle d'arrêter l'énergie réservée, ça pourrait entrainer des _hausses de presque 100%_", s'alarme Jean-Paul, agriculteur depuis 45 ans. Un impact direct sur les capacités d'irrigation des cultures ligériennes.

A cela il faut ajouter qu'en pleine période des semis, les agriculteurs pourraient se trouver face à une flambée des prix voire des pénuries des engrais et des semences, dont une part importante est produite en Ukraine et en Russie.