Hausse des prix de l'énergie : les agriculteurs mayennais demandent l'aide de l'État

Les agriculteurs mayennais veulent rencontrer Emmanuel Macron lundi lors de sa visite à Château-Gontier, Craon et Laval pour lui parler énergie. La hausse des factures de gaz, d'électricité et d'engrais a été répercutée pour l'instant en partie sur les consommateurs mais cela ne va pas suffire.

"On sent qu'on arrive à un palier quand même sur l'aspect du coût du produit, explique Florent Renaudier, président de la FDSEA 53, c'est peut-être aussi maintenant à l'État de prendre le relais pour bloquer les tarifs d'électricité." Le syndicat demande le même bouclier tarifaire pour les agriculteurs que pour les petites entreprises et les foyers : une hausse maximale de 15 % de l'énergie.

"Aujourd'hui, on nous parle dans les contrats de renégociation de factures qui pourraient être multipliées par trois, voire cinq chez les agriculteurs. Pour un éleveur de porcs en Mayenne, ça peut être une augmentation de facture de 50 000 € sur un an", précise Mickaël Guilloux, secrétaire général de la FDSEA 53.

Vigilance renforcée sur la grippe aviaire

Autre sujet de préoccupation pour les agriculteurs : la grippe aviaire. Ils demandent aux particuliers propriétaires de basse-cour de rentrer leurs volailles en intérieur ou de placer un filet pour limiter les risques de propagation de grippe aviaire. Des cas ont été recensés récemment en Maine-et-Loire, en Sarthe et en Ille-et-Vilaine. La Mayenne a été placée en vigilance renforcée ce jeudi.