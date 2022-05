Hausse des prix du lait dans une laiterie de l'Indre, les producteurs soulagés

La brique de lait de la marque "C'est qui le patron ?!" (CQLP) va passer de 99 centimes à 1.03€. Une hausse de quatre centimes vécue comme un soulagement par les producteurs qui travaillent avec cette coopérative lancée en 2016. Plusieurs étaient réunis ce mardi dans une laiterie de l'Indre, à Val-Fouzon (nouvelle commune qui inclut notamment Varennes-sur-Fouzon, NDLR) pour évoquer le sujet.

"Ce soutien était nécessaire"

Car depuis des mois, les agriculteurs subissent une hausse du prix des matières premières qui fait vaciller leur rentabilité. Une tendance évidemment aggravée par la guerre en Ukraine, et ses perturbations sur les marchés mondiaux. "Quand les producteurs nous ont dit 'là, ça ne passe plus', on leur a demandé combien il leur manquait. La réponse a été 4 centimes" détaille Nicolas Chabanne, fondateur de CQLP.

Dans sa démarche, la coopérative veut associer pleinement consommateurs et producteurs. La décision d'augmenter le prix a donc été soumise au vote des sociétaires en février. À 98%, ils l'ont validée. "Ce soutien était nécessaire" appuie Nicolas Chabanne, qui met par ailleurs en relief l'effet limité pour le portefeuille des consommateurs. : "Un français consomme en moyenne 50 litres de lait par an. Cette hausse de quatre centimes représente donc deux euros de plus par an pour un consommateur."

43 centimes pour les producteurs

Les quatre centimes vont entièrement dans la poche des producteurs assure CQLP. Auparavant, sur une brique de lait à 99 centimes, les agriculteurs récupéraient 39 centimes. Avec un litre à 1.03€, ce sera désormais 43 centimes. "C'est ce qu'il faut si l'on veut rémunérer correctement un producteur" confie Nicolas, éleveur mayennais, invité spécialement dans la laiterie berrichonne ce mardi. "Si demain, on veut cette indépendance alimentaire en France...Il était nécessaire de remonter ce prix, pour que les jeunes agriculteurs aient des perspectives d'évolutions."

Les laiteries aussi souffrent

Dans la laiterie LSDH de Val-Fouzon, aussi dite laiterie de Varenne, entre 1 million et 1.2 million de litre de laits sont traités chaque jour, dont 20% pour la marque CQLP, d'ailleurs devenue numéro 1 des ventes de lait en brique, en valeur. Environ 250 personnes travaillent sur le site.

La laiterie LSDH de Varennes-sur-Fourzon voit passer environ 1 million de litre de lait par jour. © Radio France - Xavier Ponroy

Et tout cela a un coût, forcément. Même si LSDH soutient depuis le début la démarche de CQLP, Philippe Leseur, directeur des filières du groupe, commence à tirer la langue : "L'emballage augmente, l'énergie aussi... Sur cette hausse de 4 centimes, la laiterie baisse sa marge. Le vrai prix aujourd'hui, ce serait non pas 1.03€, mais 1.08€."