Hausse du prix du carburant : "On se demande si ça sert à quelque chose de démarrer le tracteur"

La hausse des prix du carburant lié à la guerre en Ukraine inquiète les agriculteurs de Dordogne. Le président du syndicat des Jeunes Agriculteurs, qui organisait son assemblée générale ce jeudi 10 mars à Coulounieix-Chamiers, estime que la période est incertaine et créée beaucoup d'inquiétudes. Selon Guillaume Testut, "on arrive au printemps dans une période où l'on va beaucoup travailler nos terres. Pendant cette période-là, on est tout le temps sur le tracteur. On est quasiment à un plein par jour".

L'agriculteur qui élève des Blondes d'Aquitaine explique que les distributeurs annoncent désormais le prix du jour pour le lendemain et qu'il s'élève à 1.60 le litre, au lieu de 70 centimes l'an dernier. Pour Guillaume Testut, il en va de la souveraineté alimentaire : "Si on veut pouvoir continuer à travailler la terre, à nourrir nos bêtes et à nourrir la population, il faut qu'il y a ait un plan gouvernemental". L'agriculteur ajoute que la hausse des carburants est combinée en plus à une hausse du prix de l'engrais, toujours en lien avec le conflit en Ukraine.