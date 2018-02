Trévillers, France

Le débat est récurrent. Les pêcheurs et défenseurs de l'environnement accusent les éleveurs de polluer les sols et les nappes avec des épandages en trop grande quantité. "Les jeunes agriculteurs ont fait le choix du lisier, plutôt du fumier, car il est plus facile de manipulation et il permet d'économiser l'achat d'engrais chimique. Mais depuis quinze ans, on assiste à un déséquilibre total des sols qui sont saturés en azote, avec un fort impact sur la flore et les rivières". affirme Marc Goux, le président de l'association SOS Rivières Comtoise qui parle. Il est rejoint par Christian Triboulet, vice président de la fédération des pêcheurs du Doubs. "On est en zone kastrique. Le lisier rejoint directement les nappes et les rivières. On le constate tous les ans".

Un débat récurrent, mais pour la FDSEA du Doubs, il est peut-être dépassé, car des mesures drastiques ont été prise pour limiter l'impact de ces épandages sur les sols de la zone Comté. D'abord les plans d'épandage, sortes de cartographies des parcelles de l'exploitation, permettent une gestion intelligente de ces déversement, en fonction de la nature des sols. Ces plans d'épandages seront obligatoires en zone Comté en 2020. Aujourd'hui, plus de 70 % des 3000 exploitants l'ont déjà adopté.

Philippe Monnet nous présente le plan d'épandage de son exploitation à Trevillers © Radio France - Christophe Beck

Ensuite, les installations sont de plus en plus sécurisées. Notamment avec la construction de "fumières" qui permettent un stockage étanche de ces effluents et de longue durée. Les "fumières" se présentent comme de grandes halles couvertes par un toit avec deux espaces de stockage : une cuve en sous sol pour le lisier liquide et la dalle en rez-de-chaussée pour le fumier avec sa paille. Cette "fumière" permet à l'éleveur d'attendre la bonne saison pour pratiquer ses épandages : l'automne et le printemps pour le fumier et la pleine saison pour le lisier. Mais aucun épandage en hiver où les sols du haut Doubs sont particulièrement fragiles et fonctionnement parfois comme des éponges.