Haut-Rhin : la saison des fermes-auberges est lancée

Depuis la mi-avril, les fermiers-aubergistes ont lancé leur saison dans le Haut-Rhin. Ils sont 47 à accueillir les randonneurs, les motards ou les touristes dans les Vosges. Dans les auberges, on vous propose des produits qui viennent directement de l'exploitation. Viande et fromage, un vrai régal !

Si vous vous baladez dans les Vosges ce week-end, n'hésitez pas à passer dans une ferme-auberge. Il y en a 47 à découvrir dans le Haut-Rhin. Les fermiers-aubergistes, vous proposent des produits qui viennent uniquement de leurs exploitations. Un vrai régal, après une bonne randonnée ! Il y a au choix de nombreux plats, dont le fameux menu marcaire. L'accueil est aussi très chaleureux, tous travaillent en famille, comme chez Didier et Annick Bronner, ils tiennent la ferme-auberge du Grand Ballon, sur la route des Crêtes.

C'est le plaisir de traire les vaches le matin, le plaisir de traire, de faire le fromage. C'est aussi un plaisir d'accueillir les clients et de leur servir ce que l'on a transformé" : Didier Bronner, le propriétaire de la ferme-auberge du Grand Ballon

Durant la saison, qui s'étend de la mi-avril au mois de novembre, 250 saisonniers viennent épauler les fermiers-aubergistes. Une activité qui booste le tourisme dans les Vosges. Tous les produits sont authentiques, ça vient directement du producteur au consommateur.

Vous y rencontrerez des personnes passionnés de leur métier. "Je suis avant tout fermier, j'ai mes vaches, mes brebis et toute la partie agricole. Il y a aussi le côté restauration qui est très plaisant, avec l'accueil des clients," souligne Didier Bronner, le propriétaire depuis 25 ans, de la ferme-auberge du Grand Ballon.

Ici, tout le monde travaille en famille, il y a Didier dans l'exploitation et l'accueil. Il y a Annick aux fourneaux et les deux fils qui travaillent aussi dans l'exploitation et dans l'auberge.

Didier Bronner au milieu de ses vaches © Radio France - Guillaume Chhum

Des randonneurs venus à la ferme-auberge du Grand Ballon © Radio France - Guillaume Chhum

Une saison estivale primordiale pour les fermiers-aubergistes

La saison ne doit pas être ratée, elle est primordiale pour la survie de l''exploitation. " La saison estivale est primordiale, puisque l'hiver, nos fermes ont des besoins financiers alors qu'il n'y a pas de rentrée d'argent. Le troupeau est là, on est obligé de payer nos salariés. Si le temps est de la partie, il n'y a aucun problème," commente Serge Sifferlen, le président des fermes-auberges du Haut-Rhin.

