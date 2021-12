Haut-Rhin : le dossier foie gras d'oie bio et sans gavage avance à grands pas

Le dossier du foie gras d'oie bio et sans gavage avance à grands pas. On le doit à Marcel Metzler, producteur à Guieberschwihr, dans le Haut-Rhin. Un procédé qui veille au bien-être de l'animal, c'est dans l'ère du temps.

Alors que certaines municipalités dont celle de Strasbourg ou de Lyon interdisent le foie gras dans leurs réceptions. A Gueberschwihr, près de Colmar, Marcel Metzler, producteur de foie gras d'oie planche depuis bientôt quatre ans sur son foie gras sans gavage. Le dossier est en passe d'avoir le feu vert du ministère de l'agriculture.

Préserver le bien-être animal avec le nourrissage

Sa méthode garantit le bien-être animal et c'est dans l'ère du temps . L'animal n'est pas gavé, mais il se nourrit tout seul avec des aliments bio. Il faut savoir que l'oie mange six à huit fois par jour. C'est la technique du nourrissage comme le faisaient nos ancêtres.

Marcel Metzler commercialise du foie gras depuis une vingtaine d'années à Gueberschwihr © Radio France - Guillaume Chhum

_"C'est du nourrissage dans un contexte de gavage puisque c'est un terme obligatoire dans l'appellation foie gras. Nous sommes dans l'interprétation, nous laissons nos oies se gaver, mais nous ne les gavons pas comme la méthode traditionnelle ,"_explique Marcel Metzler.

Un combat long et fastidieux

Tous les quinze jours, Marcel Metzler relance le ministère de l'agriculture sur l'avancée de son dossier. Il espère que tout soit bouclé cette fois-ci d'ici le mois de février 2021. C'est ce qu'il nous annonçait déjà en décembre 2020.

Mais apparemment, le ministère est de plus en plus sensible au bien-être animal. L'objectif serait de pouvoir commercialiser ce foie gras d'oie assez rapidement. "Ce sera en petite quantité artisanale et non en quantité industrielle," assure le producteur. Il y a de nombreuses demandes déjà.