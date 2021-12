Haut-Rhin : les agriculteurs n'en peuvent plus, les corbeaux font de gros dégâts dans leurs champs

Après les sangliers, ce sont les corbeaux qui posent des problèmes aux agriculteurs du Haut-Rhin. Dans le sud du département, de Mulhouse aux frontières du Jura, jusque dans le secteur de Colmar, les corvidés font de nombreux dégâts.

Ils se déplacent en très grand nombre, la FDSEA 68, le syndicat agricole parle de "marée noire". Ils se posent dans les champs et picorent les graines de maïs. Ils font les mêmes dégâts chez les maraîchers et ciblent les légumes.

Un million d'euros de dégâts pour les agriculteurs du Haut-Rhin

Le bilan est chiffré à environ un million d'euros de dégâts par an chez les agriculteurs du Haut-Rhin et au moins 700 hectares de cultures touchées. "Les dégâts avaient déjà augmenté de 50% entre 2019 et 2020, et se sont accrus de 54% entre 2020 et 2021," précise la FDSEA 68.

Des marées noires de corbeaux prennent leurs quartiers dans des champs dans le Haut-Rhin - FDSEA 68

Les corbeaux sont très malins pour déjouer les pièges explique Yves Jauss, agriculteur à Horbourg-Wihr

Yves Jauss est agriculteur à Horbourg-Wihr, près de Colmar. Il a du mal s'en débarrasser, surtout que les corbeaux sont des oiseaux très intelligents. " Si on sème des graines de maïs plus profondément dans nos champs, les corbeaux arrivent tout de même avec leurs becs à les déterrer", explique le céréalier.

Trouver des solutions rapides d'ici le printemps prochain

Parmi les actions entreprises : des louvetiers et des chasseurs ont tiré les corvidés et ont permis la régulation des espèces. Mais comme les corbeaux deviennent de plus en plus nombreux, la FDSEA souhaite aller encore plus loin.

Parmi les solutions qui sont à l'étude : la stérilisation des œufs, mais aussi la réintroduction de prédateurs du corbeau, comme le hibou grand duc ou les palombes. Le syndicat agricole souhaite interpeller dans les jours qui viennent la préfecture du Haut-Rhin pour étudier de nouvelles propositions pour éviter une nouvelle prolifération des corbeaux d'ici le printemps.