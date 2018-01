L'appel de la coordination rurale dans le Haut-Rhin, face aux dégâts causés par les sangliers dans les pâtures des producteurs de munster. Il y a moins de fourrage pour les vaches et de moins bonne qualité pour produire du fromage AOP. L'organisation agricole demande aux chasseurs d'agir.

Aspach-le-Bas, France

De 20 à 60% de dégâts selon les endroits, dus aux passages de sangliers dans les pâtures des producteurs de munster. La pilule a du mal à passer pour les exploitants qui fabriquent du munster AOP. Les principales petites exploitations sont touchées : huit dans la vallée de Masevaux, une quinzaine dans la vallée de la Thur et une vingtaine dans la vallée de Munster.

La coordination rurale lance un appel : les chasseurs doivent agir contre les sangliers. Une lettre a été envoyée dans le courant de l'année 2017 au préfet du Haut-Rhin, mais pour l'instant, la coordination rurale n'a pas vu beaucoup d'évolution dans cette situation difficile.

Mars Weiss souligne que son fils producteur de munster n'en peut plus des sangliers Copier

Ils retournent l'herbe et ce qui est dangereux, c'est la poussière dans le foin. Ce n'est pas bon pour les animaux et pour le fromage,' Marc Weiss producteur de munster à Bourbach-le-Bas

Les sangliers viennent manger dans les pâtures les vers de hannetons, dont ils sont très friands. Ils se déplacent en meute et provoquent de gros dégâts, malgré l'installation de clôtures électriques.

Les sangliers qui font de gros dégâts dans les pâtures des producteurs de munster - Document remis

Difficile de se débarrasser des sangliers souligne Philippe Iltis le président de la coordination rurale Copier

Résultat il y a moins de fourrages pour nourrir les vaches et cela menace la production de munster AOP. Un production qui doit répondre à un cahier des charges très précis. Il faut au moins que 70% du fourrage donné aux bêtes vienne de l'exploitation. Or, avec les dégâts causés par les sangliers, les agriculteurs s'en éloignent et se sentent dépourvus de solutions.

Même si certains agriculteurs remettent leurs pâtures en état, les sangliers peuvent revenir régulièrement. C'est un fléau difficile à combattre pour les petits exploitants de munster.

Le lait est contaminé avec les dégâts, il est de moins bonne qualité pour fabriquer du munster. Quand il est remis à la coopérative, il est sous évalué," Philippe Iltis, le président de coordination rurale