Haut-Rhin : un élevage de vaches laitières décimé, une usine chimique pointée du doigt

Des nanoparticules de dioxine de titane auraient causé la mort de dizaines de vaches à Roderen dans le Haut-Rhin selon une enquête publiée ce jeudi. C'est un chimiste, journaliste suisse qui révèle cette affaire. Un agriculteur alsacien a perdu tout son troupeau en trois ans.

Un agriculteur de Roderen dans Haut-Rhin a perdu l'ensemble de son cheptel en trois ans. 150 vaches laitières ont péri ou ont été abattues à la ferme de collines. Toutes ont eu les mêmes symptômes raconte Pascal Wolfersperger sur son site : le nez qui coule, des abcès à la tête ou au cou, des problèmes neurologiques.

L'agriculteur ne souhaite pas s’exprimer, il est complément abattu par ce qui lui arrive. "Il a besoin que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé", explique Frantz Baumann de la confédération paysanne. Plusieurs associations environnementales se sont mobilisées pour lui venir en aide et tenter de comprendre les raisons de ces décès.

Des nanoparticules à l'origine du décès des vaches

Elles ont rendu publique jeudi 10 novembre une enquête. Les conclusions mettent en cause des poussières de dioxine de titane qui proviendraient d'une usine chimique voisine, l'entreprise Cristal de Thann. "Les analyses de l'air ont clairement permis d'identifier des dioxines de titane sous forme de nanoparticules dans l'air et on en trouve aussi dans les poumons des bêtes, elle sont très agressives. On peut donc en déduire qu'elles sont à l'origine de la mort des vaches" affirme Mickael Loeckx, journaliste scientifique et consultant en environnement. Il a apporté son aide à l'agriculteur.

L’usine Cristal est située à quelques kilomètres de la ferme. Elle produit du dioxyde de titane. Les responsables du site de Thann contactés par France Bleu Alsace se disent surpris par ces conclusions. Ils rappellent que l'usine n'a jamais été mise en cause par les études officielles réalisées par les services de l'Etat et la chambred'agriculture.

Une rencontre est prévue lundi 13 novembre avec les autorités en sous-préfecture de Thann.