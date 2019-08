Haute-Garonne: nouvelle action des agriculteurs pour dénoncer le CETA, du fumier déposé devant la préfecture

Haute-Garonne, France

Les agriculteurs tapent du poing et ils veulent le faire savoir. A l'initiative de la FDSEA 31, une vingtaine d'agriculteurs se sont rassemblés ce jeudi soir pour dénoncer une nouvelle fois le CETA, l'accord de libre-échange très controversé avec le Canada. Pas moins de 20 tonnes de fumier ont été versés devant la permanence de Monique Iborra à Tournefeuille. La députée LREM avait voté en faveur du CETA.

Le fumier déversé devant la permanence de la députée Monique Iborra. © Radio France - Marius Delaunay

Du fumier a également été déposé devant la préfecture de Haute-Garonne à Toulouse. La permanence de la députée LREM Corinne Vignon n'a pas non plus été épargnée. Un deuxième groupe d'agriculteurs a construit un mur de parpaings devant la permanence pour empêcher toute entrée.

Une action coup de poing

Pour la FDSEA 31, c'est une action "coup de poing" pour interpeller les députés du département, dont une bonne partie ont voté pour l'accord du CETA. Les agriculteurs avaient convié les députés à en débattre avec eux lundi 29 juillet. Une invitation finalement restée lettre morte, aucun député n'étant présent pour les discussions.

Les agriculteurs exigent des réponses après la signature de cet accord, qu'ils estiment suicidaires. Pour Luc Mesbah, secrétaire adjoint de la FDSEA 31, le dépôt de fumier correspond à "toute la "merde" qui sera amenée par le CETA. Aujourd'hui, cet accord est suicidaire pour nous les agriculteurs et fera baisser toutes les normes de qualité, au détriment de notre agriculture, qui sera toujours plus concurrencée". D'autres actions sont prévus pour la suite, et les agriculteurs haut-garonnais espèrent toujours pouvoir en discuter avec les députés du département.