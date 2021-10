Haute-Loire : l'année a été catastrophique pour la lentille du Puy

"On a une cinquantaine d'agriculteurs qui n'ont rien collecté du tout, constate Antoine Wassner, ils ont même broyé les lentilles sur pied, tellement c'était catastrophique." Il dirige l'entreprise Sabarot-Wassner, basée à Chaspuzac en Haute-Loire, qui trie et conditionne des lentilles, et notamment les lentilles vertes du Puy. Sabarot-Wassner travaille avec 350 agriculteurs altiligériens. Sur leurs parcelles de lentilles, ils ont tous enregistré des rendements divisés par quatre, parfois par cinq.

Il faut dire que l'année a été particulièrement terrible pour la filière. Au mois de juin les plants étaient en fleurs et promettaient de belles gousses. Mais la pluie incessante du mois de juillet a empêché les graines de pousser. La pluie a également compliqué les récoltes. "Il a bien fallu choisir ses créneaux pour récolter en période sèche, se souvient Jean-François Beraud. Parce qu'on avait de la pluie tous les deux ou trois jours, et pour que les plantes soient sèches il faut trois ou quatre jours." Résultat pour l'agriculteur de Saint-Jean-Lachalm, trois tonnes de rendement, presque trois fois moins qu'une année normale.

Le rayonnement de l'AOC en prend un coup

Jean-François Beraud ne s'en sort pas si mal, ses associés et lui avaient souscrit à une assurance climatique. Mais pour Antoine Wassner, cet été terrible aura des conséquences graves "sur le rayonnement de cette lentille verte du Puy dans le monde entier, parce qu'en fait elle sera absente des rayons." Ce rayonnement, porté notamment par l'AOC (Appelation d'Origine Contrôlée) des lentilles vertes du Puy, Sabarot-Wassner en dépend fortement, puisque l'entreprise exporte 40% de sa production. "Il faut s'attendre à ce que peut-être, dès la fin de l'année on retrouve plus de paquets de lentilles vertes du Puy dans les magasins."