Haute-Loire : la ferme Chapuis forcée de stopper toutes les ventes de ses fromages après une possible contamination

Ce jeudi 29 novembre, le GAEC La Ferme Chapuis a procédé au rappel de 29 lots de fromages au lait cru en raison de la présence possible de la bactérie Escherichia coli. En attendant un diagnostique précis, la Direction départementale de la Protection des Populations suspend toute commercialisation.

E. coli : 29 lots de six fromages au lait cru sont potentiellement contaminés

Bas-en-Basset, France

Ce jeudi, le GAEC La Ferme Chapuis à Bas-en-Basset en Haute-Loire rappelle 29 lots de fromages six fromages au lait cru disponibles dans des grandes surfaces, des épiceries, des fromageries et des marchés sur tout le territoire, en raison de la présence possible de la bactérie Escherichia coli "hautement pathogène".

La ferme à l'arrêt

Le GAEC a même pour ordre de stopper toute commercialisation, il s'agit d'un arrêt ferme et sans délai prévu par la Direction Départementale de la Protection des Population de Haute-Loire. Il faut désormais d'identifier les points de la fabrication qui ont posé problème et qui sont contaminés.

Il faut également nettoyer et désinfecter tous les équipements de cet exploitation qui compte une soixantaine de vaches laitières. La Ferme Chapuis a pour obligation d'informer les consommateurs de la situation à travers des affichettes données à tous les distributeurs qui commercialisent les produits.

Une possible contamination

Les 29 lots de fromages au lait cru ont été commercialisés du 26 août 2018 au 28 novembre 2018 sous les appellations :

Bassoise nature,

Bassoise bleue,

Bassoise aux artisous,

Perle de Compostelle,

Tome bassoise

Bassoise bleue aux artisous.

Un contrôle de routine aurait mis en évidence la présence de la bactérie Escherichia coli. Cette bactérie peut entraîner dans la semaine qui suit la consommation, des gastro-entérites. Pour l'instant il n'y a aucun malade déclaré mais les autorités sanitaires rappellent que "par précaution le lait cru et les fromages à base de lait cru ne doivent pas être consommés par les jeunes enfants, les femmes enceintes". Il est bien sur demandé aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente où ils ont été achetés.