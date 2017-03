Salon de l'agriculture : les lycéens de Bonnefont-Brioude montent à Paris avec Falaise

Comme chaque année, les lycées agricoles sont mis à l'honneur au salon de l'agriculture de Paris. Quatre des 50 établissements présents sont auvergnats. Ceux d'Aurillac, Saint-Flour, Yssingeaux et Brioude participent aux Trophée National des Lycées.

Au lycée Bonnefont-Brioude, six élèves de 1ère et terminale sont montés à la capitale pour participer au Trophée National des lycées agricoles. ils sont accompagnés de Falaise, une vache Ferrandaise de sept ans, avec laquelle ils vont participer à plusieurs épreuves. Et pour une fois, ce n'est pas Falaise qui va être jugée mais les élèves.

Pour ces six garçons et filles, le concours a déjà commencé au lycée. Ils ont réalisé une affiche, une vidéo et un blog pour raconter leur aventure. Mais le plus impressionnant est à venir : une épreuve de manipulation en sécurité avec Falaise ce jeudi et surtout une super présentation sur le grand ring ce dimanche, devant 2 à 3 000 spectateurs.

Falaise quitte le lycée agricole de Bonnefont-Brioude pour le salon agricole à Paris - Jérémie Pastourel

Plus de 300 élèves participent cette année à ce Trophée National des Lycées Agricoles.

Résultats sans doute Dimanche en fin d'après midi.