Haute-Loire : les 6000 rongeurs abandonnés dans un élevage à Lapte sont sauvés

Le 29 décembre 2018, la SPA de Haute-Loire avait lancé un appel pour récupérer ses 5719 lapins, gerbilles et souris abandonnés dans un élevage à Lapte. Aujourd'hui tous ont trouvé un refuge.

Une histoire qui se termine bien ! Le 29 décembre dernier, plus de 5719 rongeurs étaient en livrés à eux même dans un élevage de Haute-Loire à Lapt. Ils étaient affamés et malades. Le propriétaire de l'élevage "les rongeurs du Velay" était alors détention provisoire pour le meurtre de sa campagne.

Ce mercredi 16 décembre, la SPA 43 annonce le sauvetage de tous les animaux. Grâce à la mobilisation de près de 62 associations dont la fondation Brigitte Bardot et 30 millions d'amis. Christophe Fayard est le directeur de la SPA 43 il s'est chargé du sauvetage. "Les pays étrangers en ont pris le plus ! _Les Pays-Bas en ont sauvé 1300_. Ils n'ont pas la même vision que nous et pas la même structure". Finalement, la SPA 43 se dit soulagée puisqu'aucun animal n'a été euthanasié.