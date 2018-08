Pour la deuxième année, les Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire ont lancé un concours photos sur leur page Facebook. Une centaine de clichés sur le thème "L'agriculture de générations en générations"est déjà en ligne. Le but, c'est de montrer leur agriculture et leur département.

Pour la deuxième année consécutive, les Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire ont organisé un concours photo. Cette année, le thème est "L'agriculture de générations en générations", et une centaine de clichés sont déjà en concurrence sur leur page Facebook. L'idée pour les Jeunes Agriculteurs, c'est de communiquer sur les pratiques agricoles : "On veut aussi montrer la transmission dans l'agriculture", explique Anthony Fayolle, le président des Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire.

Avec ce thème sur les générations, les organisateurs veulent souligner l'importance du partage dans l'agriculture. "On retrouve des clichés qui montrent la transmission humaine à travers les âges, avec des enfants qui aident leurs parents ou leurs grands-parents, ou à travers les outils, qui montrent par exemple une moissonneuse dernier cri à côté d'une presse qui fait des petites bottes, une pratique ancestrale" détaille le président du syndicat.

Ouvert à tous

Le but de l'opération, c'est à la fois de communiquer sur l'agriculture, mais aussi de montrer le département sous un regard particulier. Le concours photos est ouvert à tous, aussi bien aux agriculteurs qu'aux personnes extérieures au monde agricole. "On veut mettre en avant la vision de l'agriculture de nos concitoyens qui habitent le département" souligne Anthony Fayolle.

C'est comme ça que Delphine Faisandier a participé au concours. Cette fille et femme d'agriculteur attache une grande importance au thème de cette année : "_Mon mari étant agriculteur, et ayant mon beau-père encore un petit peu à côté de l'exploitation, le thème était amplement respecté_. J'ai fait une photo avec ma petite-fille de 2 ans et demi qui met une clôture avec son grand-père, vers le village de Saint-Jean-Lachalm" explique cette photographe amateur. Delphine a l'habitude de faire des photos sur la ferme et l'idée de ce cliché lui est venue assez rapidement.

Le concours de photos a commencé le vendredi 13 juillet et se termine le lundi 13 août. En un mois, plus d'une centaine de photos ont été mises en ligne. Vingt clichés vont être choisis par les Jeunes Agriculteurs, avant d'être soumis au jury, les organisateurs du concours départemental de labour. La finale départementale de labour se déroulera le dimanche 19 août, à Saint-Martin-de-Fugères, et c'est à ce moment-là que le résultat du concours photo sera donné. Et le jeu en vaut la chandelle : le premier prix est un tour en montgolfière, pour admirer les paysages de Haute-Loire.