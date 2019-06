Haute-Loire : pour promouvoir leur métier, les Jeunes agriculteurs se mettent en scène dans un clip du groupe Wazoo

Bains, France

Quelques mois avant la grande fête du Labour, les Terres de Jim qui se déroulera du 6 au 8 septembre prochain, les Jeunes agriculteurs de Haute-Loire ont décidé de marquer le coup : ils ont réalisé un clip et une chanson , "Agriculteurs", avec le groupe auvergnat Wazoo. La petite vidéo a été tournée à Bains avec des agriculteurs du plateau du Velay qui ont ouvert les portes de leurs fermes pour l'occasion.

La fête du Labour est l'une des plus grande fête agricole à ciel ouvert en Europe : plus de 100 000 visiteurs sont attendus sur la commune de Bains dans trois mois. Cet événement a pour but de mieux faire connaitre l'agriculture et de communiquer sur le métier d'agriculteur. A travers cette chanson titrée "Agriculteurs", les JA veulent rendre hommage au monde paysan : "On ne redoute pas le labeur ; Pour le pire, pour le meilleur ; La terre est au fond de nos coeurs ; Car nous sommes … Agriculteurs".

Les Jeunes agriculteurs sont à la recherche de bénévoles pour cette fête du Labour : une réunion est organisée le jeudi 13 juin à Saint-Julien-Chapteuil à 20h30, dans la salle du cinéma.