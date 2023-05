Haute-Savoie : le Léman en manque d'oxygène, poissons et pêcheurs en supportent les conséquences

Pêcheur professionnel sur le Léman, Mickaël Dumaz, comme ses collègues, doit se satisfaire depuis 10 ans de pêches plus aléatoires et moins abondantes

C'est la conséquence la plus visible du réchauffement climatique sur le plus grand lac d'Europe et celle qui inquiète le plus les pêcheurs, l'absence de retournement complet du Léman, c'est à dire le brassage de l'eau de la surface jusqu'à ses 310 m de fond. Un brassage indispensable à la bonne santé des organismes vivants, en particulier des poissons dont les espèces, populations et comportements changent au fil des ans. Les pêcheurs le constatent au quotidien. Ecoutez le reportage de Marie Ameline sur le bateau de Mickaël Dumaz à Évian.

La Féra, poisson emblématique du Léman est la première victime du réchauffement de l'eau © Radio France - Marie AMELINE

Pour la onzième année consécutive, et après un hiver 2022 très doux, une fois de plus l'eau de surface du lac ne s'est donc pas suffisamment rafraichie pour descendre oxygéner les profondeurs jusqu'à moins 300 m et faire remonter une eau plus chaude chargée de nutriments.

Le poumon du lac

Ce retournement complet c'est pourtant " le poumon du lac. Un phénomène naturel qui s'est régulièrement passé depuis des millénaires et qui dysfonctionne depuis une dizaine d'années" s'inquiète Mickaël Dumaz. Avec pour conséquences multiples : une températures moins homogène sur les différentes strates du lac, moins d'oxygène et donc moins de phytoplanctons pour absorber le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère et moins de zooplancton pour nourrir les poissons, zooplancton qui remonte du fond vers la surface, seulement quand brassage total il y a.

