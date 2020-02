Des vaches qui broutent paisiblement une herbe d'un vert éclatant, la scène est bucolique et surtout ATYPIQUE pour un mois de février à Cheronnac à l'ouest de la Haute-Vienne. Mais sous cette herbe verte et alléchante il y a un sol détrempé qui devient un problème pour les agriculteurs.

Haute-Vienne: après un été caniculaire, l'hiver doux et pluvieux n'arrange pas les agriculteurs

Certaines vaches de Boris Bulan ont passé l'hiver à l'extérieur et broutent déjà une herbe bien verte, en plein mois de février à Chéronnac (Haute-Vienne)

" L'agriculture c'est une question de régularité " selon Boris Bulan le président de la FDSEA 87, installé sur la commune de Chéronnac à l'ouest de la Haute-Vienne. Si le département, et plus largement le Limousin, connaissent une régularité, c'est bien une régularité dans les extrêmes. Après un été caniculaire et extrêmement sec, place à un hiver très doux, un printemps précoce mais surtout pluvieux. Un véritable casse-tête pour les agriculteurs.

Un hiver étrangement doux

En effet, à la place des prairies d'un vert éclatant, il devrait normalement y avoir " de l'herbe jaune, où il y a eu un mois de gelées, où il n'y a plus rien à manger " explique Boris Bulan. La situation normale c'est une nature à l'arrêt pendant l'hiver de mi novembre à début mars, des températures négatives, quelques flocons. Rien de toute cela cet hiver, tout juste trois jours de gelées sur son exploitation. Surtout, tout au long de l'hiver sur ses parcelles, l'agriculteur a vu l'herbe pousser encore et encore. " Donc _on ne sait pas encore comment la prairie va faire pour garder ses réserves pour pousser au printemps_".

Une herbe trop belle pour être vraie

Une herbe bien verte mais qui est en réalité un mirage car la pluie de l'hiver a totalement détrempé les sols. "Il y a des gens qui ont des terrains qui ne portent pas, c'est à dire que _dès qu'il pleut les vaches s'enfoncent et il y a un phénomène de piétinement_. Donc si ils les laissent dans les terrains, l'herbe ne repousse pas après, et la production de l'année est foutue". Ce n'est guère mieux pour les engins agricoles qui eux aussi s'enfoncent dans le sol et rendent difficile une coupe pourtant nécessaire toutes les trois semaines.

ils ne peuvent ni faire manger les vaches, ni ramasser l'herbe mécaniquement - Boris Bulan, président FDSEA87

Du coup, c'est un casse-tête : "ils sont obligés de faire rentrer les vaches quand même, ils ont de l'herbe mais ils ne peuvent ni faire manger les vaches, ni la ramasser mécaniquement parce le sol est trop mouillé"

Vers un manque de paille et de céréales ?

Mais ce qui inquiète le plus Boris Bulan c'est la production des céréales. Certains ont planté trop tôt, d'autres trop tard par crainte du gel. Là encore, accéder à son champ en engin agricole c'est prendre le risque de saccager un terrain trop humide. " il va y avoir un manque de paille à un moment donné. Même les céréaliers de Charente et de Charente-Maritime n'ont pas trop réussi à semer" explique Boris Bulan qui poursuit "Nous, pour engraisser les bêtes il nous faut un peu d'amidon et c'est justement dans les céréales qu'on le trouve"

Les prévisions météo sont pour l'instant optimistes jusqu'à la fin du mois, mais avec un temps quelque peu détraqué les agriculteurs s'inquiètent de possibles gelées tardives au printemps.