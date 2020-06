Haute-Vienne : beau succès au pôle de Lanaud pour la première vente en ligne de son histoire

Pour la première fois de son histoire et à cause du coronavirus, le pôle de Lanaud organisait cette semaine sa vente aux enchères sur internet. Une vente inédite couronnée de succès. Le catalogue interactif a été consulté 12 000 fois et le prix record des ventes atteint 11 800 euros.