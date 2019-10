Haute-Vienne : des élèves du lycée agricole des Vaseix récoltent des courges pour la banque alimentaire

Verneuil-sur-Vienne, France

Plus de 300 kilos de citrouilles, potimarrons et autres cucurbitacées ont été récoltés ce jeudi sur le domaine du lycée agricole des Vaseix dans l'agglomération de Limoges. Une récolte entièrement destinée à la banque alimentaire de la Haute-Vienne qui va dans les prochains jours les redistribuer aux associations qui viennent en aide aux plus démunis. Mais la particularité de cette opération c'est que les courges ont été produites avec l'aide des élèves du lycée agricole.

Après avoir planté les pieds, les lycéens reviennent pour la récolte

C'est la première année que cette opération baptisée "Graines locales et solidaires" a été menée. Tout a commencé en juin dernier. 28 lycéens qui se destinent au monde agricole ou à l'environnement avaient planté 200 pieds de courges et certains sont revenus pour prêter main forte aux bénévoles de la banque alimentaire.

La récolte des courges est terminée avec l'aide des élèves, elle est prête à être emmenée par la banque alimentaire © Radio France - Françoise Ravanne

Julie, une élève de première était déjà là pour la plantation et elle a tenu à revenir pour la récolte "Sur 200 pieds plantés, il y a énormément de courges, espérons qu'on va pouvoir nourrir le plus de monde possible" espère t-elle et pour Lise elle aussi en première au lycée agricole "on apprend à aider les gens qui sont dans le besoin et _on leur permet de manger des produits qui sont bio_, sans pesticide , c'est bien aussi pour la planète"

"Avec les agriculteurs nous partageons le même idéal : nourrir les hommes", la présidente de la banque alimentaire

Mireille Bréchet, la présidente de la banque alimentaire de la Haute-Vienne se montre ravie par cette récolte. "On va pouvoir nourrir des personnes avec des produits bruts, non transformés, ici c'est du circuit court et complètement Bio" explique t-elle et pour elle cette opération est plus que symbolique : "Nous partageons le même idéal , l'agriculteur aide l'homme à se nourrir, et nous à la banque alimentaire nous aidons les gens à se restaurer et à retrouver la dignité". Elle salue aussi la solidarité avec les lycéens. "c'est formidable" pour Mireille Bréchet qui espère que cette opération menée avec la chambre d'agriculture et le lycée des Vaseix sera renouvelée l'année prochaine.