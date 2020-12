Haute-Vienne : des habitants s'opposent au projet de centrale photovoltaïque à Oradour-sur-Vayres

Un projet de centrale photovoltaïque provoque la colère des riverains à Oradour-sur-Vayres. Le projet est soutenu par la chambre d'agriculture de la Haute Vienne mais pour des habitants ce sont des terres agricoles et un territoire touristique qui vont être sacrifiés dans un but purement financier.

Des habitants d'Oradour-sur-Vayres s'insurgent contre un projet de centrale photovoltaïque qui doit s'installer dans la commune du sud-ouest de la Haute Vienne. Cette centrale s’étendrait sur une cinquantaine d'hectares de terres agricoles ce que refusent les riverains mais aussi des agriculteurs locaux . Réunis au sein de l'association VODE (Vayres Oradour défense environnement) ils ont lancé une pétition qui a déjà réuni plus d'un millier de signataires contre ce projet. Car outre que cette centrale se situerait dans une zone touristique au cœur du Parc Périgord Limousin elle remettrait en cause l'avenir de l'agriculture locale.

"Les terres agricoles sont faites pour nourrir la population", le président de l'association VODE

"Ce projet est une aberration alors qu'on voit chaque année 200 hectares de terres agricoles disparaître en Haute-Vienne, il va priver durablement le territoire de terres cultivables qui servent à nourrir la population" explique Laurent Martin le président de l'association VODE qui déplore aussi le fait que le projet se situe dans une zone touristique du parc Périgord-Limousin. "On sacrifie des terres dans un but purement financier et il y aura aussi des incidences sur le prix de l'immobilier" ajoute Laurent Martin. De son côté Jean François Courivaud, agriculteur à Oradour sur Vayres est lui aussi opposé au projet "ça va faire grimper le prix du foncier agricole et ce ne sera plus possible pour de jeunes agriculteurs de s'installer" explique t-il. Les opposants ont aussi le soutien de la confédération paysanne qui ne s'oppose pas à l'énergie propre mais pas dans ces conditions "Oui à la transition agricole mais pas au détriment des agriculteurs"explique Thomas Gibert le porte parole du syndicat en Haute-Vienne.

Selon l'association Vode 70 maisons auront vue sur la centrale installée sur cette parcelle de 55 hectares - ©Association Vode

Une opportunité qu'il faut saisir pour la chambre d'agriculture

Le projet est largement soutenu par la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne et par son président Bertrand Venteau qui ne veut pas passer à côté de ce projet. "Pour une fois qu'on a un investisseur qui vient sur le territoire c'est un point très positif car il y aura un retour pour l'agriculture et pour le territoire grâce à une fiscalité très particulière"explique t-il . Et pour lui on fait face actuellement à une déprise agricole de 22 000 hectares qui sont en friche en Haute-Vienne. "Ce ne sont pas 50 hectares qui vont changer le problème de l'agriculture dans le département". Bertrand Venteau assure aussi que cette centrale va permettre d'installer un agriculteur et un salarié en production animale. Si le projet va à son terme, les premiers panneaux pourraient être installés en 2023.