Haute-Vienne et Corrèze : la difficile campagne de recrutement des cueilleurs de pommes est lancée

Comme chaque année les pomiculteurs du Limousin cherchent leurs cueilleurs. Il en faut environ 3000 pour récolter quelques 100 000 tonnes de pommes. Mais le recrutement devient de plus en plus compliqué et les professionnels font appel de plus en plus à des saisonniers étrangers.

Le recrutement des cueilleurs de pommes bat son plein en ce moment en Corrèze et en Haute-Vienne. Le traditionnel Point Pommes de Pôle Emploi ouvre ce jeudi à Brive. Il est ouvert depuis le 16 août à Saint-Yrieix-la-Perche. 3000 cueilleurs sont nécessaires dans la zone de l'appellation Pommes du Limousin entre Haute-Vienne et Corrèze.

"C'est difficile de faire travailler le Français" Annick Maligne, productrice en Corrèze

Mais ce recrutement devient toujours de plus en plus difficile explique Annick Maligne, productrice à Saint-Pardoux-Corbier près de Pompadour. "Pour nous c'est un gros problème. On passe tout l'été pour savoir si on aura assez de monde". Elle peut heureusement compter chaque année sur un groupe de retraités des environs qui viennent cueillir chez elle. Mais elle ne compte guère sur une autre main d'œuvre locale. "C'est difficile de faire travailler le Français. Il vient. Il reste deux jours, voire deux heures parfois. Et puis il repart". Alors elle est obligée de plus en plus de recourir à de la main d'œuvre étrangère. Depuis 5 ans elle embauche majoritairement des Roumains qui lui sont envoyés par des agents spécialisés. Mais sans savoir jamais si elle aura assez de monde.

Deux forums de recrutement

Comme chaque année Pôle Emploi se mobilise pour participer à ce recrutement. En plus des Points Pommes ouverts à l'agence de Brive pour la Corrèze et à celle de Saint-Yrieix-la-Perche pour la Haute-Vienne, deux forums de recrutement sont organisés. Le premier aura lieu le 30 août à Objat, le second le 31 à Limoges. Le ramassage des pommes devrait commencer aux alentours du 10 septembre.

Point Pommes Brive : 05 55 92 12 51

Point Pommes Saint-Yrieix-la-Perche : 07 88 44 22 75