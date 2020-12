Haute-Vienne - La solidarité s'organise pour aider un agriculteur de Champsac en arrêt maladie

La Coordination Rurale au soutien de l'un de ses adhérents à Champsac en Haute-Vienne. Terrible illustration de la grande souffrance de certains agriculteurs. Dans ce cas, un homme proche de la retraite et qui n'arrive plus à faire face. Pendant son arrêt maladie, la solidarité s'organise.

C'est une histoire qui illustre bien le malaise grandissant dans les campagnes du Limousin. Un éleveur de Champsac en Haute-Vienne a téléphoné il y a quelques semaines à son syndicat de la Coordination Rurale pour leur dire qu'il n'arrivait plus à faire face. Un véritable appel à l'aide. Economiquement, après trois années de sècheresse et des cours de la viande toujours aussi bas, il ne s'en sort pas.

Proche de la retraite, il est aujourd'hui en arrêt maladie. Une situation très inconfortable quand une exploitation est déjà économiquement fragile. "L'agriculteur touche 20 euros par jour d'arrêt maladie par la MSA. Mais pour le remplacer, cela coûte 160 ou 170 euros par jour. Le delta est difficilement accessible" explique Stéphane Malivert, éleveur lui aussi et représentant de la Coordination Rurale.

Don de paille et travaux sur l'exploitation pour lui venir en aide

Un problème parmi d'autre. Car cet éleveur est déjà en difficulté au niveau de ses stocks de paille. En général, cela arrive plutôt vers mars-avril. Pour lui venir en aide, le syndicat a activé son réseau pour acheter de la paille et la donner à cet agriculteur en grande souffrance précise Stéphane Malivert :"Quand j'ai appelé Damien qui laisse du foin, il m'a dit qu'il pouvait peut-être faire une remorque chez lui. Que si on a un début de printemps assez sympa pour lâcher les vaches plus tôt, il pourra s'en passer."

Stéphane Malivert et Joël Tournois sont amers quand ils voient la situation de leur collègue © Radio France - Jérôme Ostermann

Mais il n'y a aucune certitude quand à la météo au printemps prochain ! Et normalement, il ne vend pas sa paille. Lui aussi en a besoin. Mais Damien Voisin, jeune agriculteur installé depuis seulement deux ans, n'a pas hésité une seule seconde, même à un prix défiant toute concurrence :"Par solidarité ! Malheureusement, je serais peut-être un jour dans la même misère à plus avoir de bouffe. Je serais content que quelqu'un m'en amène une remorque." Neuf tonnes en l'occurrence. De quoi tenir quelques semaines.

Et comme leur confrère ne peut pas se payer de remplaçant, la MSA a décidé de prendre à sa charge la moitié du coût pour faire venir Joel Tournois dont l'entreprise de travaux agricoles assume l'autre part :"Je lui soigne ses animaux. Je m'en occupe tous les jours. Comme si c'étaient les miennes. On a aussi fait de l'épandage sur prairie et du curage qu'on ne lui compte pas. Pour l'aider à survivre de ce qu'il lui reste."

Ce n'est pas normal qu'on en arrive là

Mais cela lui fait mal de voir cet agriculteur, en fin de carrière, en aussi grande difficulté :"C'est très dur parce que voir des gens à la dérive, ce n'est pas normal. Ca me touche vraiment parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est sûr qu'on est tributaire du temps mais la politique agricole n'est pas là. Ce n'est pas normal qu'on en arrive là." Et à Stéphane Malivert de conclure d'une petite phrase lourde de sens :"On essaye de palier au coup par coup pour ne pas voir les copains partir."