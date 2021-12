Haute-Vienne : le loup fait officiellement sa première victime à Saint-Germain-les-Belles

C'est officiellement sa première victime. Une brebis a été tuée à Saint-Germain-les-Belles dans la nuit du 2 au 3 décembre par un loup, une autre a été blessée. L'Office Français de la Biodiversité le confirme ce vendredi matin : "la prédation est imputable au loup et il pourrait s’agir du même loup que celui qui a opéré à Vayres."

Une prédation à Vayres où "la responsabilité du loup n'est pas écartée"

Le loup est arrivé en Haute-Vienne après plus d'un siècle de non-présence le 1er décembre dernier. De premiers signalements photographiques ont été noté le 1er et 2 décembre à Champagnac-la-Rivière et Ladignac-le-Long. Si on en croit la chronologie donnée par la préfecture de Haute-Vienne et l'OFB, cette prédation imputable au loup à Saint-Germain-les-Belles aurait été la première. Elle pourrait être suivie d'une autre prédation qui est intervenue le 3 décembre dans une exploitation ovine de Vayres, près de Rochechouart. Une agnelle avait été tuée et une autre blessée.

La préfète de la Haute-Vienne, Fabienne Balussou indique dans un communiqué que les deux prédations à Vayres et Saint-Germain les Belles "feront l’objet d’une indemnisation conformément au plan national d’actions 2018-2023 sur le loup et les activités d’élevage." Elle explique aussi que les actions à mener à court et moyen terme pour préserver les élevages seront identifiées "aux côtés des responsables professionnels agricoles et l'ensemble des partenaires".

Le loup est-il parti en Corrèze ensuite ?

La poursuite de l’observation est essentielle souligne aussi l'OFB. C'est en effet elle qui a permis d'indiquer qu'un loup a été vu à Saint-Ybard en Corrèze le 4 décembre dernier, soit quelques jours après les constats de prédations faits en Haute-Vienne. Est-ce le même loup ? "Difficile à dire car rien ne permet de le prouver" répondait jeudi soir l'OFB en Corrèze, Cependant, le début de l'hiver correspond à la saison de la dispersion, où les jeunes loups quittent leur meute à la recherche d'un territoire. Le loup se déplace rapidement et discrètement, d'où la difficulté de savoir si depuis le week-end dernier, il a quitté le territoire limousin ou non.