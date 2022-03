Haute-Vienne : les gendarmes font de la prévention contre les vols de carburants chez les agriculteurs

Le nord de la Haute-Vienne est un secteur très rural avec de nombreuses exploitations souvent isolées et loin des bourgs, ce qui en fait une des cibles privilégiées pour les voleurs de carburants. C'est pourquoi la brigade de gendarmerie de Magnac-Laval a décidé de renforcer sa surveillance et de faire de la prévention auprès des agriculteurs. Des agriculteurs qui ont souvent sur leurs exploitations des réserves de carburant, du GPN (gazole non routier) stocké dans des cuves. "Sur notre exploitation on n'attend pas le dernier moment pour remplir nos tracteurs quand on veut travailler, on a donc toujours du carburant en réserve et forcément on sait qu'il y a un risque" reconnait Michel Rousseau éleveur de bovins à Dompierre-les-Eglises. Pour sa part il a 2 cuves mais qui sont bien cachées et surtout il vit sur place ce qui réduit les risques mais il ne se sent pas complètement à l'abri.

"On rencontre les agriculteurs pour les aider à faire de la prévention"- Le Major Florent Bélingard

A la tête de la communauté de brigades de gendarmerie de Magnac-Laval, le Major Florent Bélingard reconnait que la flambée des prix du carburant les a incité à renforcer les patrouilles. Une surveillance dont les horaires ont été élargis. Cette action de prévention destinée aux agriculteurs vient s'ajouter à celle destinée à protéger les poids lourds car la RN 145 traverse ce secteur. Mais pour les agriculteurs c'est un travail de proximité qu'effectuent les gendarmes. "On les rencontre quotidiennement et on est là pour les aider à faire de la prévention et leur donner des conseils" explique le Major Bélingard. C'est en se rendant dans les exploitations que les gendarmes peuvent constater si les réserves de carburant sont en sécurité et prodiguer si besoin des conseils.

La plupart des agriculteurs ont des centaines de litres de GPN stockés sur leurs exploitations mais des précautions peuvent être prises contre les vols assurent les gendarmes © Radio France - Françoise Ravanne

"On s'attend à un surcroît de vols dans les jours à venir"- L'adjudant chef Christian Dardillac

Pour l'adjudant chef Christian Dardillac, référent sûreté à la brigade de Magnac-Laval plusieurs mesures de protection peuvent être prises. Ne pas oublier de fermer à clé une grange ou un hangar où se trouvent les réserves de carburant, cadenasser les cuves mais il peut y avoir aussi des moyens plus techniques comme la vidéo protection ou des détecteurs de mouvements. "Le problème aujourd'hui c'est que les jeunes générations d'agriculteurs n'habitent plus forcément sur leur exploitation" reconnait Christian Dardillac qui s'attend à une recrudescence des vols. "Le problème c'est que si les prix des carburants continuent de grimper on s'attend à un surcroît de vols dans les jours à venir" prévient l'adjudant chef.