Haute-Vienne : la production de tournesol a augmenté de 20% cette année

D'habitude, Thomas Gaugiran cultivait du maïs pour ses poules. Éleveur de volaille à Eyjaux, au sud de Limoges, il possède quelques hectares de terre à côté de ses bâtiments agricoles. Mais cette année, il a décidé d'innover un peu. "On avait des prairies qui n'avaient pas marché. Je ne voulais pas refaire du maïs, ça ne m'intéressait plus, mais il fallait de toute manière installer quelque chose".

Avec son conseiller technique, ils étudient les marchés des productions agricoles et s'aperçoivent que les cours du tournesol s'envolent. "D'habitude c'est intéressant mais cette année ça l'était particulièrement. Au moment où j'ai semé, la tonne rapportait 750 euros". Au printemps, il plante les premières graines.

La guerre en Ukraine perturbe les marchés

Rien d'étonnant quand on prend en compte le contexte géopolitique. La production de tournesol a notamment été affectée par la guerre en Ukraine. Deux tiers des importations françaises de tournesol proviennent du pays de l'est.

Depuis, la demande a explosé. "On a eu une pénurie d'huile, donc on s'est rendu compte qu'on aurait besoin de plus de tournesols et qu'il fallait en produire nous-même. En plus, le climat plus doux fait qu'il est plus facile d'en produire dans le département", explique Yann Gourdon, élu à la Chambre d'agriculture de Haute-Vienne.

Une production avec des avantages

Comme Thomas Gaugiran, beaucoup d'agriculteurs se sont tournés vers le tournesol cette année. En Haute-Vienne, la production a augmenté de 20% par rapport à l'année dernière. Et ça se voit aux champs qui jaunissent un peu partout dans le département.

Plus facile à entretenir que le maïs, moins gourmand en eau, pas besoin d'être transformé pour être vendu, le tournesol a plusieurs avantages. "C'est une culture assez simple à amener. Du moment où l'on sème, on ne revient sur la parcelle que le jour de la récolte", indique Thomas Gaugiran. Pourtant, l'éleveur n'est pas certain de continuer.

L'effet d'aubaine semble en effet être un peu passé, surtout à cause de la sécheresse. Les tournesols devront être récoltés avec plusieurs semaines d'avance, et les graines risquent d'être plus petites que prévues. Tout comme les rendements.