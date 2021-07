Hautes-Pyrénées : le troupeau d'un éleveur attaqué par un prédateur à Arrens-Marsous

Un ours rode-t-il dans le Val d'Azun, en Hautes-Pyrénées ? C'est ce que craignent les éleveurs du secteur, depuis qu'un berger a été victime d'une attaque le weekend dernier, près d'Arrens-Marsous. Il a perdu une brebis parmi son troupeau, dont il n'a retrouvé que les entrailles dans la montagne

Une brebis tuée

L'éleveur venait de faire monter son troupeau sur les hauteurs. Samedi 3 juillet, il a conduit ses brebis en altitude pour les y laisser tout le weekend. C'est en remontant le lundi 5 juillet qu'il est tombé sur les restes de l'animal, et parmi les entrailles, il a trouvé des poils d'un autre animal, un ours selon lui, qui aurait attaqué le troupeau entre samedi et dimanche.

Les gardes du Parc National des Pyrénées se sont rendus mardi 6 juillet sur les lieux pour constater l'attaque : les agents ont procédé à des prélèvements, et il faudra patienter entre quatre et six semaines pour avoir les résultats. "On ne peut pas, pour l'heure, affirmer que c'est un ours" maintient Yves Haure, le secrétaire général du Parc. Il insiste sur le fait qu'il faut attendre une expertise pour confirmer l'attaque, et qu'il peut tout aussi bien s'agir d'un loup ou d'un chien.

Les éleveurs inquiets

Ours ou pas, ça ne rassure pas les éleveurs alentours, qui craignent pour leurs troupeaux. C'est le cas de Baptiste Cazaux, fermier à Arrens-Marsous, et dont les 300 brebis paissent en montagne juste à côté du troupeau attaqué. "Après avoir appris, dès le lendemain je suis monté voir mes brebis, voir si ça avait bougé". Il raconte que chez tous les éleveurs, "c'était un peu la panique dans ce secteur. Même si ce ne sont pas nos bêtes, c'est très dur pour nous aussi d'apprendre qu'il y a ces prédateurs dans notre vallée, c'est très compliqué, très stressant d'avoir ce type d'attaques".

Un phénomène qui n'est pas nouveau : ce genre d'attaques, les éleveurs peuvent en subir l'été au moment de la transhumance. Mais selon eux, elles sont de plus en plus fréquentes. Reste à savoir si à Arrens-Marsous, il s'agissait bien d'un ours, et dans ce cas de quel animal il s'agit : Goïat, ou un autre ?