Hauts-de-France : où trouver du muguet pour ce 1er mai confiné ?

En raison de la crise sanitaire et du confinement, la vente de muguet est particulièrement encadrée cette année pour le 1er mai dans les Hauts-de-France : la vente à la sauvette est totalement interdite.

Ce sont les clochettes traditionnelles du printemps et surtout de la fête du travail : le muguet est évidemment plus difficile à trouver cette année en raison du confinement et de la fermeture des commerces. France Bleu vous explique où en trouver ce week-end dans les Hauts-de-France

VENTE A LA SAUVETTE

Vous ne trouverez pas de Nordistes ou de Picards installés sur un tabouret au coin de la rue : la vente à la sauvette est purement et simplement interdite cette année ! Une amende jusqu’à 750 euros pourra être infligée aux récalcitrants.

DRIVE OU LIVRAISON

Les fleuristes ont l’autorisation de proposer des services de drive et de livraison. Vous appelez directement votre commerçant, vous passez commande et vous venez chercher votre brin de muguet ou il vous est livré. Anne-Marie Deledalle, gérante de Pic Fleurs à Lomme dans la métropole lilloise, a ainsi fait revenir ses 4 salariés pour répondre à la demande. Edith, qui travaille chez Gosset Fleurs à Amiens est persuadée que "certains inconditionnels ne vont pas passer le 1er mai sans muguet, ça porte bonheur".

AUTRES COMMERCES

Les commerces restant ouverts depuis le 17 mars ont également l’autorisation de vendre du muguet en plus de leur activité traditionnelle. Vous trouverez donc sans doute des brins chez votre boulanger, boucher ou buraliste !