Hédé-Bazouges : cet apiculteur s'est fait voler 19 ruches

Jöel Pelluau, apiculteur à Hédé-Bazouges (Ille-et-Vilaine) a eu une bien mauvaise surprise lundi. On lui a dérobé 19 ruches sur l'une de ses parcelles, près du Cap Fréhel. Et c'est loin d'être la première fois que ça lui arrive.

Il y a de quoi être très en colère ! Joël Pelluau, est apiculteur à Hédé-Bazouges (Ille-et-Vilaine), au nord de Rennes. Son exploitation : environ 250 ruches réparties sur plusieurs sites dont une vingtaine sur une parcelle près du Cap Fréhel dans les Côtes d'Armor.

Enfin, ça, c'était avant puisqu'il y a quelques jours, ce rucher a été dévalisé. On lui a volé 19 ruches d'un coup.

Plus qu'une ruche

En début de semaine, lorsque Joël Pelluau arrive sur place, il a une bien mauvaise surprise près des bruyères en fleurs. Il n'y avait plus rien, raconte-t-il complètement abattu. Il n'y avait que des supports, des parpaings. Il ne restait qu'une seule ruche. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont laissée..."

Le voleur a dérobé 19 ruches comme celle-ci à Joël Pelluau. © Radio France - Hélène Fromenty

Ses ruches étaient pourtant bien camouflées, loin de la route, à l'abri des promeneurs. Pour l'apiculteur, le voleur est forcément un apiculteur malhonnête. "Soit un professionnel, soit un amateur, mais c'est quelqu'un qui s'y connait, qui a rodé autour avant d'agir."

Ruches pyrogravées

Joel Pelluau dépose plainte à la gendarmerie de Matignon. Sur les réseaux sociaux, il poste des photos de ses ruches : toutes marquées de son numéro d'apiculteur, le 350121.

Il a fait les comptes, les ruches et les abeilles ça représente 5000 euros de perte. Sans compter ce qu'aurait dû lui rapporter la récolte qui s'annonçait bonne. "Cette année, on aurait pu être à une dizaine de kilos par ruche, ce qui est très bien pour du miel de bruyère."

Soit environ 200 kilos de miel qui se sont évaporés. C'est la première fois qu'on lui vole autant confie l'apiculteur, presque habitué à se faire voler. "En 26 ans, on m'a dérobé près de 40 colonies," lâche -t-il désabusé.

Découragement

Alors il l'avoue, il devient un peu parano. "On se met à compter systématiquement les ruches dès que l'on rentre sur le site, c'est assez décourageant." Et d'ajouter : "C'est un métier de plus en plus difficile. Il y a vraiment des moments où je me dis que je vais arrêter."

S'il continue, c'est surtout par passion du métier. A la fin du mois, il va récolter la production de l'unique ruche qui reste à Fréhel. "Ce sera un miel rare, et il aura une saveur assez amer..."

Si vous localisez l'un de ces ruches, vous pouvez contacter Joël Pelluau par téléphone au 06.87.01.87.13. ou sur sa page Facebook.