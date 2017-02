Hémisphère, 4 ans, Tarine du Pays de Faverges fait partie des 15 sélectionnées des Pays de Savoie

C'est le grand jour pour 15 Tarines et Abondances des Pays de Savoie. Les vaches laitières partent au Salon International de l'Agriculture pour tenter de décrocher une médaille au concours.

A Cons St Colombe, au Gaec les Délices Savoyards, Hémisphère, 4 ans, est déjà prête, rasée et lavée pour la grande parade parisienne de mercredi prochain, le concours et peut-être même une médaille. Elle en a tous les critères. Le Gaec avait présenté trois vaches à la sélection cette année parmi les quelques 80 qui sont examinées par les techniciens de la race. Quinze ont donc été choisies et cinq devraient rentrer avec une belle médaille. Pour le GAEC de la famille Hudry, c'est la 2 ème participation. En 2016, Futurstar avait remporté la médaille de championne adulte.

Le portrait d'Hémisphère qui part au Salon International de l'Agriculture

Au Gaec, les frères Guillaume et Alexandre se relaieront pour accompagner la belle. Pas question de laisser la ferme sans bras. Il faut aussi s'occuper des 90 autres laitières, des chèvres de Savoie, transformer sur place la tomme de Savoie IGP et vendre à la boutique les fromages dont le gruyère de la Dent de Cons, la tome IGP bien sûr mais aussi la tomme de chèvre.

Guillaume Hudry du GAEC Les Délices Savoyards apprécie d'aller au Salon International de l'Agriculture