A l'appel de Core in Fronte une cinquantaine de personnes a investi ce lundi le domaine Casabianca, à Linguizetta. Une taille de vigne et une merendella symbolique pour dénoncer la mise aux enchères du site.

Corse, France

Merendella militante au domaine Casabianca, à Linguizetta. En ce lundi de Pâques, il ne s’agissait pas d’une chasse aux œufs traditionnelle, mais d’une taille symbolique de cette vigne qui n'est plus exploitée depuis deux ans.

Les manifestants ont procédé à une taille symbolique dans le vignoble © Radio France - José Tafani

Ce domaine viticole a été mis aux enchères, sous contrôle d’un liquidateur judiciaire, via une publication dans la presse le mois dernier. Cette vente susciterait les appétits immobiliers ce qui a immédiatement suscité l’indignation, notamment dans le mouvement nationaliste.

A l'appel de Core in Fronte, une cinquantaine de personnes a donc investi les lieux ce lundi pour dire non à la spéculation et défendre une agriculture productive.

« La Corse doit reprendre la possession de ses outils stratégiques», a expliqué Paul-Felix Benedetti. « Cette vigne peut redémarrer si on cherche à susciter des vocations et non pas à essayer de bloquer les gens, à empêcher l’accès au foncier, à mettre la barrière de l’économie, la barrière de l’argent, donc il appartient aujourd’hui à la collectivité territoriale de créer un outil de développement, de créer une banque d’investissement, de créer une réserve foncière stratégique ».

Les responsables de Core in Fronte souhaitent que les terres du domaine Casabianca, 470 hectares d'un seul tenant, reviennent à une trentaine de jeunes agriculteurs. Ils en appellent à la Collectivité de Corse pour qu'une banque d'investissement soit créée afin de venir en aide à ces jeunes.