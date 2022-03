Hiver trop sec : On manque d'eau en Côte-d'Or

Il fait un temps magnifique. Grand ciel bleu et pas un nuage au dessus de nos têtes. Pour ce mois de mars, Météo France prévoit un total de 200 heures d'ensoleillement. "Ça n'arrive que tous les 7 ans" observe François Lequeu, prévisionniste à Dijon.

Partout la végétation est en train "d'exploser" : arbres fruitiers en fleurs, jonquilles, primevères et l'herbe qui relève la tête: c'est un temps à aller au jardin. Simone s'affaire justement dans sa jolie parcelle des Vallons, à Plombières-les-Dijon. "Oui c'est sec" remarque-t-elle. "Je dois arroser mes plants de fraise. Si on creuse, on trouvera de l'humidité, mais en surface ça ne respire pas, je ne peux pas laisser mes plants comme ça."

Simone face à un jardin déja bien sec © Radio France - Olivier Estran

Il manque de l'eau dans les nappes phréatiques

Et c'est vrai que l'hiver qui vient de s'achever a été plutôt avare en pluie. Entre septembre et cette fin mars, il manque 30 % de précipitations selon Météo France. En février et en mars, on note même carrément deux fois moins de pluie que d'habitude. Ce déficit pourrait peser lourd car c'est précisément en automne et en hiver que les nappes phréatiques se rechargent. "On remarque qu'il manque en moyenne 50 cm dans les nappes d'eau souterraines" souligne Jerôme Gervais , agriculteur à Mont-Saint-Jean et "référent sécheresse" à la Chambre d'agriculture de la Côte-d'Or. "Ça devient un sujet de discussion entre agriculteurs, car c'est maintenant que la végétation a besoin d'eau et va pomper dans les réserves. Donc ce qui pourrait tomber à partir de maintenant ne va pas combler ce qui manque."

Les récupérateurs de pluie sont loin d'être pleins © Radio France - Olivier Estran

"Je compte sur mes deux puits qui fournissent une eau très fraiche" explique Simone, "mais je fais attention, ça ne m'empêche pas d'avoir installé des récupérateurs d'eau pluie. Je sais que cela sera utile" précise-t-elle en contemplant son grand jardin où elle compte faire pousser tomates, haricots et courges "pour toute la famille."

Un retour de la pluie début avril

Cet hiver sec et ce grand beau temps s'accompagne d'un début de printemps avec un mercure qui s'affole. "Il fait 17 à 20°c en Côte-d'Or pour un 24 mars, alors que la normale saisonnière est de 13°c" alerte François Lequeu de Météo France. "C'est clair que la végétation commence à souffrir, mais à partir du 4 ou 5 avril , on va retrouver un temps de saison et un retour de la pluie. On prévoit 7 à 15 millimètres dès mercredi prochain, mais ça ne suffira pas à compenser ce que nous n'avons pas eu durant l'hiver."